Оксана Фандера рассказала, что в детстве ее звали «жидовкой» Оксана Фандера рассказала, что с детства стеснялась еврейского происхождения

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Оксана Фандера

55-летняя актриса Оксана Фандера в своем Telegram-канале рассказала, что в детстве сверстники обзывали ее «жидовкой», из-за чего она всю жизнь стеснялась своего еврейского происхождения и девичьей фамилии матери. По словам актрисы, во время получения паспорта она назвала себя украинкой, а после знакомства с семьей будущего мужа Филиппа Янковского боялась, что ее не примут из-за предубеждений.

В возрасте девяти лет девочка поняла, что самое страшное и стыдное, что может с ней приключиться, — это то, что люди могут узнать, что она жидовка. Когда мама привела ее получать паспорт и паспортистка спросила, кем ее записать, девочка на глазах у изумленной мамы выкрикнула с яростью и слезами: «Украинкой!» — сообщила Фандера.

Актриса также вспомнила, как в 21 год она познакомилась с семьей Янковских, ее единственным желанием было, чтобы родители возлюбленного и он сам не догадались, что она — еврейка. Однако будущую актрису приняли с теплотой и любовью.

Он же не будет любить еврейку? Это же невозможно. Знакомство состоялось. Все никак не могла поверить, что и будущий муж, и его прекрасные родители, конечно же, знали, что девочка еврейка. По маме, по крови, по духу. И, конечно же, украинка. По папе, по крови, по духу, — подчеркнула Фандера.

Ранее Иван Охлобыстин заступился за Фандеру, которая угодила в скандал после демонстрации на балконе дома украинского флага. В своём блоге актёр призвал не травить жену Филиппа Янковского, заявив, что она — хороший человек. Охлобыстин подчеркнул, что право на ошибку есть у всех. Сама актриса, изначально осуждавшая спецоперацию на Украине, попыталась объяснить свой поступок библейской истиной о том, что «высшее милосердие — это милосердие к немилосердным», после чего закрыла комментарии в свой адрес.