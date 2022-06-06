«Право на ошибку есть у всех»: Охлобыстин вступился за Фандеру Охлобыстин заступился за угодившую в «украинский» скандал Оксану Фандеру

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин заступился за актрису Оксану Фандеру, которая угодила в скандал после демонстрации на балконе дома украинского флага. В своём блоге актёр призвал не травить жену Филиппа Янковского.

Вы все знаете моё отношение к происходящему на Украине. В предательстве не замечен. Не трогайте Фандеру. Она очень хороший человек. Право на ошибку есть у всех, — написал Охлобыстин.

Однако не все поклонники поддержали известного своими патриотическими взглядами актёра. «Разочарована. Лучше бы я не читала. Да, ошибаются все... Не суди и не судим будешь. Но тогда это применимо ко всем, а не к избранным», «Двойной стандарт это называется. Есть право на ошибку, есть право на что угодно. Это Оксане Фандере скажите, что она ошибается. А она Вам. Вот и поговорите», «Поступки определяют человека. Поступок Фандеры предательский по отношению к Родине и оскорбительный по отношению к тем, кто там», написали в ответ пользователи.

Сама актриса, изначально осуждавшая спецоперацию на Украине, попыталась объяснить свой поступок библейской истиной о том, что «высшее милосердие — это милосердие к немилосердным», после чего закрыла комментарии в свой адрес.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал NEWS.ru, что считает себя не вправе осуждать тех деятелей культуры, которые решили покинуть страну после начала спецоперации на Украине. При этом он признался, что никогда не уедет из РФ и хочет умереть на Родине.