Ева Польна назвала свой настоящий размер одежды

https://static.news.ru/photo/4dc5a0b4-88fe-11eb-b6ec-96000091f725_660.jpg Фото: Фото:polnaeva_official/instagram.com

Бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна честно рассказала пользователям о своём росте и размере одежды. Соответствующую публикацию певица разместила в Instagram.

По словам артистки, таким образом она решила ответить всем. кто активно следит за её физическим состоянием и изменениями в фигуре. По мнению Польны, её внешний вид, как и облик всех женщин вообще, не касается никого, кроме неё самой.

Я все такая же, как и последние несколько лет! Рост 165, размер одежды отечественный 48-50! Размер противогаза — второй! Если я резко постройнею, изменю форму ушей или поменяю пол — вы сразу же узнаете! Я вам тут сама все подробненько напишу, — сообщила певица.

Исполнительница отметила, что женщина может выглядеть по-разному не только в течение всей жизни, но даже на протяжении одного дня. Ева подчеркнула, что она — обычный человек и её вид не может нравиться абсолютно всем.

Я не Ким Кардашьян и со мной не проживают оператор, художник по свету и гример. Я не собираюсь быть идеальной для всех, — заявила 45-летняя Польна.

Подписчики в своих комментариях поддержали любимую певицу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ева Польна эмоционально высказалась о современной эстраде. Она опубликовала пост в Instagram, где сравнила своё творчество с тем, что происходит на современной поп-сцене.