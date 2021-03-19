Ева Польна назвала свой настоящий размер одежды

Бывшая солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна честно рассказала пользователям о своём росте и размере одежды. Соответствующую публикацию певица разместила в Instagram.
По словам артистки, таким образом она решила ответить всем. кто активно следит за её физическим состоянием и изменениями в фигуре. По мнению Польны, её внешний вид, как и облик всех женщин вообще, не касается никого, кроме неё самой.
Я все такая же, как и последние несколько лет! Рост 165, размер одежды отечественный 48-50! Размер противогаза — второй! Если я резко постройнею, изменю форму ушей или поменяю пол — вы сразу же узнаете! Я вам тут сама все подробненько напишу, — сообщила певица.
Исполнительница отметила, что женщина может выглядеть по-разному не только в течение всей жизни, но даже на протяжении одного дня. Ева подчеркнула, что она — обычный человек и её вид не может нравиться абсолютно всем.
Я не Ким Кардашьян и со мной не проживают оператор, художник по свету и гример. Я не собираюсь быть идеальной для всех, — заявила 45-летняя Польна.
Подписчики в своих комментариях поддержали любимую певицу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ева Польна эмоционально высказалась о современной эстраде. Она опубликовала пост в Instagram, где сравнила своё творчество с тем, что происходит на современной поп-сцене.