Я обязательно выживу: оптимальная погода для пробежки на улице

Я обязательно выживу: оптимальная погода для пробежки на улице

Пробежка на улице — отличный способ поддерживать физическую форму, улучшать настроение и укреплять здоровье. Но не всякий бег одинаково полезен. Вернее сказать — не всякая погода. Любители пробежек должны учитывать обстановку на улице. Важно понимать, в какую погоду можно бегать, а когда стоит выбрать тренировку в помещении или вовсе взять паузу.

В новом материале NEWS.ru разберем, в какую погоду лучше бегать, а также приведем практичные советы для тех, кто не хочет отказываться от пробежек ни летом, ни зимой.

Комфортная погода для бега: когда условия идеальны

Если вы хотите получить от тренировки максимум пользы без риска для здоровья, важно ориентироваться на понятие комфортной погоды для бега. Оно включает несколько факторов:

температура воздуха колеблется от 8 до 18 градусов тепла;

влажность воздуха умеренная, от 40 до 60 процентов;

скорость ветра не превышает 4 метров в секунду;

небо частично или полностью затянуто облаками;

осадков не ожидается.

Если все пункты совпали — можно радоваться. Такая погода для бега считается оптимальной для большинства людей. Она позволяет поддерживать естественный терморегуляционный процесс и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Комфортная погода для бега Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В какую погоду можно бегать: пограничные условия

Естественно, не всегда погода идеальна. Однако это не значит, что тренировку нужно отменять. Вот условия, при которых бег возможен, но с некоторыми ограничениями:

температура воздуха колеблется в пределах от 0 до 7 градусов тепла. Для пробежек в таких условиях необходимо правильно одеться: используйте несколько слоев одежды, а также позаботьтесь о защите рук и головы. Перед началом тренировки обязательно проведите качественную разминку, чтобы избежать возможных травм;

температура от 19 до 27 градусов тепла. Бегайте утром или вечером, когда воздух прохладнее. Пейте воду перед, во время и после пробежки. Уменьшайте темп и продолжительность тренировки;

легкий дождь. Небольшие осадки — не повод отказываться от бега. Наденьте влагозащитную куртку и подходящую обувь с хорошим сцеплением. Также следует провести более качественную разминку.

Но что делать, если погода за окном не вписывается в так называемые пограничные рамки? В такие дни лучше воздержаться от пробежек. На всякий случай проговорим опасные для бега условия:

сильная жара. Таковой считается температура от 28 градусов тепла и выше. В такую погоду существует высокая вероятность перегрева и обезвоживания организма. Это может привести к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Также бегуны могут столкнуться с головокружением, тошнотой и тепловым ударом;

мороз ниже 10 градусов. Сухой и очень холодный воздух раздражает дыхательные пути, а суставы в такую погоду становятся менее подвижными. Помимо этого, повышается риск обморожений и переохлаждения;

сильный ветер, метель, ливень, гроза. В такую погоду возрастает риск падений и травм, а также потери ориентации в условиях ограниченной видимости. Сильный ветер усиливает охлаждение организма, а мокрая одежда быстро теряет теплоизоляционные свойства;

смог. Бег в таких условиях вредит легким и сердцу.

В какую погоду можно бегать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полезные советы для бегунов: как адаптироваться к погоде

Независимо от того, в какую погоду вы бегаете, важно помнить о безопасности и собственном самочувствии. Вот несколько универсальных рекомендаций, которые следует держать в голове всем бегунам:

проверяйте прогноз заранее. Планируйте пробежку с учетом температуры, влажности, ветра и осадков;

одевайтесь по погоде. Многослойная одежда зимой, легкая и дышащая — летом;

тщательно подходите к выбору времени суток. Летом отдавайте предпочтение утренним и вечерним пробежкам, зимой лучше выбираться на улицу в середине дня;

контролируйте нагрузку. Когда нужно, снижайте темп, дистанцию и длительность пробежки. Не стоит преодолевать себя в моменты, когда телу требуется передышка;

используйте солнцезащитные средства и головные уборы. Даже в холодное время года;

пейте воду. Очевидный совет, но его важно упомянуть. Гидратация важна даже зимой;

следите за самочувствием. Боль, головокружение, учащенное дыхание — повод остановиться.

Погода для бега объективно неблагоприятна Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда лучше заменить пробежку альтернативой

Если погода для бега объективно неблагоприятна, это не повод полностью отказываться от активности. Альтернативы:

беговая дорожка в зале;

кардиотренировки;

прыжки на скакалке или бег на месте;

йога.

Сохранить форму можно без вреда для здоровья. Главное — регулярно заниматься и осознанно подходить к тренировкам.

Пробежка на улице может быть полезной и приятной, но только при условии, что вы учитываете обстановку за окном. Понимание того, в какую погоду можно бегать, — ключ к безопасной и эффективной тренировке. Помните: здоровье всегда важнее километров.