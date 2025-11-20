Юрист ответил, когда гирлянда в машине может стать причиной лишения прав Юрист Салкин: из-за красной мигающей гирлянды в машине могут лишить прав на год

Использование красной мигающей гирлянды в автомобиле может привести к лишению водительских прав на один год, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, проблема заключается не в яркости осветительного прибора, а в создании впечатления дополнительных фар или спецсигналов.

Украшать салон автомобиля гирляндами законом прямо не запрещено, но ответственность можно понести, если такая подсветка нарушает требования к световым приборам или обзору водителя. Серьезные последствия наступают, когда гирлянда установлена на передней части автомобиля и по цвету или режиму работы «маскируется» под специальные или запрещенные сигналы. Например, ярко мигает, направлена вперед, имеет красный или синий цвет. Здесь применяется ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ, за что могут лишить прав от полугода до года с конфискацией гирлянды, — предупредил Салкин.

Он подчеркнул, что, если гирлянда закреплена на лобовом стекле, передних стойках или зеркале заднего вида и мешает обзору дороги, это будет квалифицироваться в соответствии с частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей». По словам юриста, в таком случае могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей.

