20 ноября 2025 в 07:00

Юрист ответил, когда гирлянда в машине может стать причиной лишения прав

Юрист Салкин: из-за красной мигающей гирлянды в машине могут лишить прав на год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Использование красной мигающей гирлянды в автомобиле может привести к лишению водительских прав на один год, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, проблема заключается не в яркости осветительного прибора, а в создании впечатления дополнительных фар или спецсигналов.

Украшать салон автомобиля гирляндами законом прямо не запрещено, но ответственность можно понести, если такая подсветка нарушает требования к световым приборам или обзору водителя. Серьезные последствия наступают, когда гирлянда установлена на передней части автомобиля и по цвету или режиму работы «маскируется» под специальные или запрещенные сигналы. Например, ярко мигает, направлена вперед, имеет красный или синий цвет. Здесь применяется ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ, за что могут лишить прав от полугода до года с конфискацией гирлянды, — предупредил Салкин.

Он подчеркнул, что, если гирлянда закреплена на лобовом стекле, передних стойках или зеркале заднего вида и мешает обзору дороги, это будет квалифицироваться в соответствии с частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей». По словам юриста, в таком случае могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей.

Ранее автоэксперт Петр Баканов заявил, что лишение водительских прав за испачкавшийся зимой автомобильный номер является несправедливым решением. По его словам, суровые погодные условия в России часто приводят к тому, что водители не могут избежать этого нарушения, что неизбежно приведет к переполнению судов исками.

