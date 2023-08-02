Кто из российских актрис осуждает и делает уколы красоты

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Актриса Эвелина Бледанс

Актриса Мария Порошина рассказала, что в 49 лет предпочитает использовать проверенные методы поддержания молодости. Как часто артистка прибегает к уколам красоты и почему одни звезды не боятся ботокса, а другие не хотят вспоминать об этом опыте?

Звезда российского кинематографа Порошина в вопросах здоровья старается не экспериментировать. Она предпочитает проверенные методы ухода за собой. Так, вместо патчей актриса избавляется от синяков и отеков под глазами при помощи кубиков льда.

«Очень люблю сама делать кремы, смешивая разные составы. Например, в гель с гиалуронкой или коллагеном добавляю жирный питательный крем. Когда нужно, применяю ампульный уход. Одной мне хватает на вечер и на утро, а сверху кладу крем», — поделилась Мария с «Караваном историй».

Порошина не частый гость у косметологов, однако раз в три месяца посещает специалиста для должного ухода за лицом.

«Но укольчиков делаю совсем мало, по минимуму», — отметила она.

Кто из российских артисток активно пользуется уколами красоты

54-летняя актриса Эвелина Бледанс не скрывает, что регулярно обращается к специалистам. Телезвезда даже решилась на нитиевую подтяжку лица, благодаря чему ей удалось избежать пластической операции.

«Я считала, что нитки — это страшно и плохо. Я к этому готовилась четыре года. Оказалась, это не больно. Это как после зубного врача. Я сделала минимум, просто подняла овал лица. Мы же все к земле тянемся, годы идут», — рассказывала она в программе «Звезды сошлись».

К уколам красоты прибегает и 59-летняя актриса Жанна Эппле, несмотря на то, что у нее есть негативный опыт. По словам артистки, она однажды переборщила с ботоксом, из-за чего у нее парализовало лицо, она не могла закрывать глаза. Потребовалось время на восстановление, и в настоящее время артистка прибегает к более щадящим процедурам.

«Поделюсь секретом: чтобы вернуть мне овал, как в молодости, мы с косметологом изучили мои старые фотографии. И принялись за восстановление овала молодости. Вся процедура заняла минут 30-40, все выполнено с помощью гиалуроновых филлеров. Не больно, синяков не было, а вот радость от результата не измерить», — делилась она в соцсетях.

Актриса Марина Зудина также прибегает к помощи уколов красоты. По ее словам, первые морщины она заметила на своем лице после рождения первенца. Артистка считает, что женщину делают красивой искренние эмоции и хорошее настроение. Однако и походами к косметологу она не брезгает.

«Я использую ботокс, но очень редко, и мне категорически он противопоказан в области глаз», — говорила она.

Кто из российских звезд пострадал от уколов красоты

Певица Валерия несколько лет назад решилась сделать инъекции ботокса и осталась недовольна результатом.

«Я смотрю на фото того периода и вижу, что выгляжу на них очень странно: лицо как не мое, просто кошмар! Уж лучше буду морщить лоб, тем более что под челкой все равно не видно», — признавалась артистка.

Неудачный опыт поддержания молодости при помощи уколов пережила и актриса Ирина Безрукова. Теперь она старается поддерживать красоту правильной пищей, уходовой косметикой и щадящими косметическими процедурами.

«Я как-то попробовала колоть ботокс, совсем в небольших дозах. И мне не понравилось, совсем. Особенно ограничение мимики. Поэтому теперь я прибегаю к более сложным методам красоты», — вспомнила актриса.

Звезда советского кино Вера Алентова также осталась недовольна результатом от инъекций ботокса. Она прибегла к этой процедуре единожды. Результат не оправдал ожиданий, и актриса отказалась от косметологических уколов в пользу пластический хирургии. Алентова пять раз прибегала к помощи хирургов, однако в последний раз, увидев итог операции, "пришла в ужас".

«Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть», — рассказала она в своей автобиографии.

Кто из актрис выступает против уколов красоты

Актриса Алика Смехова утверждает, что ей удается сохранять красоту и молодость без уколов ботокса и мезотерапии. Эти процедуры не подходят артистке из-за индивидуальных особенностей — после уколов у нее надолго остаются синяки на лице, и она не может выходить на сцену.

«Кто-то, утром сделав мезотерапию, вечером играет спектакль. А я минимум неделю не смогу выйти на улицу», — заявила она для «7 Дней».

Против пластической хирургии и инъекций ботокса выступает актриса Мария Горбань. Она считает, что подобные процедуры лишают звезд естественной мимики, необходимой в актерской профессии.

«Я против ботокса. У меня очень живое, подвижное лицо, а если его „заколоть“, то пропадет вся харизма. Я — за естественность. И хотя все мои героини в кино очень неестественные, в жизни я совершенно другая», — объяснила артистка.

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