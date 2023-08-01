Идеальная фигура: как российские звезды смогли похудеть после родов

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Юлия Ковальчук

Певица Юлия Ковальчук показала фигуру в нижнем белье спустя три недели после вторых родов. Как артистка смогла похудеть и кто из российских звезд может похвастаться стройным телом после беременности?

Артисты Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в начале июля во второй раз стали родителями — у них родилась дочь Алисия. Певица тщательно скрывала беременность, но сейчас активно делится результатами восстановления после родов.

Экс-солистка группы «Блестящие» поправилась на 14 килограммов, но уже смогла похудеть на 10. По словам Ковальчук, таких результатов за три недели ей удалось добиться без занятий спортом.

«Слушаю тело, а тело слушается меня. Восстанавливаюсь, пока без занятий», — написала она в социальных сетях, опубликовав фото в нижнем белье.

Как похудела Оксана Самойлова после четырех родов

Супруга рэпера Джигана, блогер Оксана Самойлова испытала радость материнства четырежды. Спустя шесть дней после четвертых родов она публиковала фото в купальнике. Женщина сама удивлялась быстрому процессу восстановления и уверяла, что ему способствует благоприятная атмосфера вокруг нее.

Фото: Zhara Music Awards 2023 Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Оксана Самойлова

«На второй-третий день после родов у меня еще был живот, как на месяце шестом, а потом резко начал исчезать. Так к 10-му дню у меня и пресс сам по себе появиться может. Многие говорят, что после родов мальчика всегда так, и я начинаю в это верить», — писала блогер в социальных сетях.

Восстановление после первых трех родов у Самойловой проходило не так быстро. Тогда ей для возвращения фигуры приходилось носить бандаж, пользоваться увлажняющими кремами правильно питаться и заниматься спортом.

В чем секрет похудения Регины Тодоренко после родов

Телеведущая и певица Регина Тодоренко в браке с бывшим солистом группы Smash!! Владом Топаловым родила двоих сыновей — Майкла и Мирослава. Работа на телевидении обязывала ее быстро вернуться в форму после пополнения в семье.

За несколько месяцев после первых родов ей удалось похудеть на 20 килограммов благодаря сбалансированному питанию. Она употребляла запеченные, отварные и приготовленные на пару продукты, а также следила за тем, чтобы в рационе не было сахара, соусов, добавок, сладких приправ. Прекратив грудное вскармливание, телеведущая перешла на систему интервального голодания и добавила спорт — спустя два месяца ведущая стала весить 53 килограмма.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Регина Тодоренко

«Не могу сказать, что в жизни выглядела здоровой, мне комфортнее в весе 55 килограммов, но они быстро вернулись на отдыхе», — делилась она в социальных сетях.

Восстановление после вторых родов шло быстрее. Регина Тодоренко регулярно занималась спортом — она посещала тренировки три-четыре раза в неделю. За питанием певица уже следила не так тщательно, но никогда не пропускала первый прием пищи.

«Без завтрака я из дома не выезжаю. Даже если 5 утра», — рассказывала она.

На какие ограничения пошла Ханна ради похудения после родов

Певица Ханна в феврале этого года стала мамой во второй раз. За время беременности она набрала 10 килограммов. Чтобы сбросить лишний вес, артистка перестала употреблять сахар, мучное, газированные напитки. Ее рацион в основном состоит из белка и овощей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Ханна

«Как бы это банально не звучало, но все начинается в вашего состояния. Нужно над ним работать. Стараться правильно питаться. Каждое утро натощак вода + витамины», — отметила вокалистка.

Ханна заметила, что килограммы не уходили так быстро, как ей хотелось бы, однако она рада, что ей удалось избежать необходимости обращения к пластическому хирургу.

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