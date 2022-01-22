Зарубина сильно похудела из-за болезни

Певица Ольга Зарубина опубликовала снимок на своей странице в Instagram после заболевания коронавирусом. Несмотря на то, что с момента выздоровления прошло несколько месяцев, артистка так и не восстановилась. Большинство подписчиков поддержали певицу и пожелали ей здоровья. В интервью изданию «Собеседник» исполнительница рассказала, что до сих пор не может прийти в себя.

COVID — страшная болезнь. В первую очередь, я очень сильно похудела. Это меня очень беспокоит. Сейчас я вешу 39 килограммов! Такого маленького веса у меня не было никогда в жизни! На весы страшно вставать! — призналась Зарубина.

Она добавила, что болезнь нанесла удар и по её психоэмоциональному состоянию. По её словам, у неё развилась депрессия, из-за которой ей не хочется покидать дом.

Ранее сообщалось, что семья советского актёра Александра Абдулова хочет познакомиться с предполагаемым внебрачным сыном артиста Александром Ковалем. Гражданская супруга Абдулова Виктория Лановская и вдова брата известного артиста Альбина готовы провести ДНК-тест, чтобы доказать или опровергнуть родство актёра с молодым человеком.