Стилист раскрыл секрет «молодости» Пугачевой Экс-стилист Пугачевой Лагунов: Примадонна носит накладную челку, чтобы выглядеть моложе на фото

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алла Пугачёва

Бывший стилист певицы Аллы Пугачевой Павел Лагунов рассказал, что Примадонна получается более молодой на фотографиях из-за того, что носит накладную челку и выбирает правильный ракурс для снимков. Парикмахер отметил в разговоре с MK.RU, что артистка компенсирует свои недостатки также за счет легкой небрежности в образе.

У Аллы Борисовны разница в возрасте с [Борисом] Гребенщиковым и [Андреем] Макаревичем небольшая. Но выглядит Пугачева лет на 15 моложе их. Этого эффекта она достигла за счет нескольких факторов. Во-первых, правильный ракурс. Алла Борисовна в последнее время научилась делать эффектные кадры. Она подняла камеру чуть выше, тем самым получила более овальное лицо и удлиненную шею. Образ у нее — прекрасный. Небрежно надетая белая рубашка с плотной черной основой очень хорошо сочетаются. Кроме того, за счет глубокого выреза сорочки у нее получилась просто лебединая шея. Небрежная прическа мне тоже нравится. Хотя это не ее волосы, — сказал Лагунов.

Стилист добавил, что ненастоящую челку выдают текстура и оттенок, отличные от настоящих волос Примадонны, — это заметит любой профессионал. Такие шиньоны бюджетные по цене — стоят около трех тысяч рублей, отметил Лагунов.

Парикмахер также указал на то, что накладная челка идет Примадонне и скрывает ее крупный лоб. Последнее артистка делает специально, чтобы выглядеть пропорционально — певица сильно похудела и выдающиеся черты лица могут испортить образ, объяснил стилист. Раньше, когда певица была «в теле», она могла позволить себе открытый лоб, который гармонично смотрелся с ее пропорциями, уточнил Лагунов.

Алла об этом знает, поэтому, если посмотреть на ее последние снимки, она всегда прикрывает свой лоб челкой. На сей раз Пугачева направила волосы в направлении от лица, тем самым создав лифтинг-эффект. Поэтому на фоне пожилых мужчин она кажется молодой девочкой, — объяснил стилист.

Лагунов добавил, что носить шиньоны и парики для Примадонны не в новинку. По его словам, если бы на каждый концерт она делала укладку, то через три года ходила бы на голове «с мочалкой». Парикмахер подчеркнул, что ношение накладных волос для артистов такая же необходимость, как «для врача перчатки или для швеи — иголки с нитками».

Ранее Пугачева сообщила о том, что находится в Израиле, поблагодарила поклонников за оказанную поддержку и пообещала молиться за них. Другая ее публикация вызвала скандал: в ней певица обрадовалась ненависти со стороны тех, «кого она всегда терпеть не могла», и заявила, что те «были холопами, а стали рабами», при этом не уточнив, кого конкретно имеет в виду. NEWS.ru решил узнать, где сейчас находится ближний круг Пугачевой — остались ли они в России и чем занимаются.