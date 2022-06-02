Басков впервые рассказал, колет ли он ботокс Певец Николай Басков рассказал о вреде ботокса и лечении пиявками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Николай Басков

Народный артист России Николай Басков в разговоре с NEWS.ru опроверг множественные слухи об использовании им ботокса и объяснил, почему он против этого препарата. 45-летний артист заявил, что вместо «уколов красоты» он поддерживает молодость пиявками. По его словам, это «шикарное средство для разжижения крови».

Я против ботокса. Разговаривал с профессором, работающим в этой сфере, и он сказал, что если люди думают о сохранении своих сосудов после 50 лет, то должны учесть: ботокс воздействует на сосуды, и потом происходят проблемы. Лучше быть натуральным и естественным, пусть будут морщины. Но быть здоровым мне кажется важнее всего, — объяснил артист.

Певец признался, что поддерживает состояние сосудов с помощью пиявок и не стесняется этого. По мнению исполнителя, пиявки — подходящая альтернатива таблеткам, особенно для людей, переболевших коронавирусом.

Пиявки — шикарное средство, я давно делаю и совершенно не стесняюсь. У многих людей, которые переболели тем же ковидом, сгущается кровь, появляется тромбоз. И они ищут альтернативу таблеткам. Пиявки — замечательная медицинская процедура, разжижающая кровь. Они впрыскивают более 17 микроэлементов, которых нет больше нигде в природе. Поэтому рекомендую, — рассказал Николай Басков.

Ранее певец Николай Басков заявил, что уже три месяца принципиально не покупает одежду западных брендов. Он сообщил об отказе от ярких нарядов и пообещал ходить в тёмном вплоть до окончания спецоперации РФ на Украине в знак поддержки её проведения и траура по погибшим солдатам, выполнявшим боевые задачи.