Елена Ваенга назвала свою настоящую фамилию и возраст

https://static.news.ru/photo/09ecf8d2-9ffc-11eb-9d96-96000091f725_660.jpg Фото: vaengaofficial/instagram.com

Российская певица Елена Ваенга решила раскрыть своим подписчикам свой настоящий возраст и фамилию, а также объяснила, откуда взялся псевдоним Ваенга. В доказательство она опубликовала фото своего паспорта.

В документе сказано, что Хрулёва Елена Владимировна родилась в городе Североморск Мурманской области 27 января 1977 года.

Но секрет в том, что раньше родной город артистки был маленьким посёлком с названием Ваенга. Именно ему певица и посвятила свой псевдоним.

Недавно артистка побывала в родном городе и привезла оттуда несколько веток вербы, чтобы посадить в саду своего дома. Сейчас звезда живёт в Санкт-Петербурге.

Ранее NEWS.ru писал, что Елена Ваенга, едва достигнув совершеннолетия, забеременела и сделала аборт. Однако сейчас она до сих пор винит себя за принятое в юности решение. По её словам, она была бы счастлива, если бы своим примером могла бы хоть одну женщину отговорить от такого решения.

Также до этого стало известно, Ваенга решила продать свою квартиру в центре Санкт-Петербурга, чтобы расплатиться с долгами. Исполнительница призналась, что финансовые трудности она испытывает из-за пандемии коронавируса.