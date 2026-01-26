Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 05:56

В двух городах России будет бесплатно работать общественный транспорт

Чибис: в Североморске и Мурманске запустят бесплатный общественный транспорт

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Общественный транспорт будет бесплатно работать в Североморске и Мурманске, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале. По его словам, там произошло серьезное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП.

В первую очередь, завтра и до восстановления электроснабжения проезд в троллейбусах и автобусах по регулируемым и нерегулируемым тарифам в Мурманске, ЗАТО город Североморск, а также между ними, — будет бесплатным, — написал Чибис.

Он заверил, что все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой, в 80% домов подключено устойчивое электроснабжение.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что «Россети» завершают строительство двух временных опор линий электропередачи. По его словам, в регион также доставляют еще три опоры. На территории региона также ввели режим чрезвычайной ситуации.

Позднее глава Мурманска Иван Лебедев сообщил, что местным жителям организовали раздачу продуктов первой необходимости. В городе функционирует 19 специальных пунктов. В этих местах граждане могут также поесть блюда полевой кухни.

