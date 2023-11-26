Помощь Донбассу, любовь Пугачевой: как сейчас живет певица Ольга Кормухина

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ольга Кормухина

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина известна благодаря исполнению рок-песен. Она начала петь в 80-х годах и до сих пор выходит на сцену, а в последние восемь лет регулярно ездит с выступлениями в Донбасс. Что известно о ее жизни?

Что известно о поездках Кормухиной в Донбасс

Исполнительница ездит с выступлениями и гуманитарной помощью в Донбасс с 2015 года. В программе «Жизнь и судьба» Кормухина рассказала, что больше всего ее впечатляют местные дети, некоторые из которых в раннем возрасте уже имеют седину.

«Я не знаю, что нужно было пережить ребенку, чтобы поседеть», — сообщила она.

По мнению Кормухиной, еще не вся российская эстрада до конца поняла положение жителей Донбасса, она не видит заслуг в действиях артистов, которые выступают на новых территориях, находясь под охраной.

«Просто ездить на концерты и выступать там на площадках, хорошо охраняемых, подчеркну, — я не вижу в этом абсолютно никакой заслуги», — отметила певица.

Ольга Кормухина, помимо помощи жителям Донбасса и выступлений перед военными, участвует в патриотических концертах в Москве. В июне 2022 года артистка попала в санкционный список Латвии из-за поддержки СВО, в январе 2023 года ограничительные меры против нее ввела Украины. В июле того же года против Кормухиной ввела санкции Канада.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Ольга Кормухина

Как Кормухина относится к российским артистам и Алле Пугачевой

Ольга Кормухина заявила, что некоторые российские знаменитости до сих пор не определились со своей позицией относительно спецоперации. Певица считает, что от таких людей можно ожидать чего угодно.

«Меня больше смущают молчуны. Это не уехавшие. Они хуже уехавших. Те честно заявили свою позицию, и мы ее знаем. А вот эти, не дай Бог, они в спину выстрелят», — сказала исполнительница.

Ольга Кормухина была лично знакома с Аллой Пугачевой и до сих пор считает ее порядочным человеком. В программе «Так сказать» для Первого канала она опровергла наличие конфликта между ними.

«У нас с Аллой Борисовной особые и честные отношения, они мне очень нравятся. И все, что говорят, — брехня. Мы любим друг друга, с уважением друг к другу относимся. Человек на публике — это не то, что внутри. Я знаю и чувствую Аллу, и она знает, что я ее чувствую и люблю», — поделилась Кормухина.

По словам певицы, она не осуждает Аллу Пугачеву за отъезд из России после начала спецоперации и считает, что у нее были на то причины. Она посоветовала не приписывать другому человеку ожидаемого поведения.

«Когда меня спрашивают про отъезд Пугачевой, то я отвечаю: „Я за нее молюсь. Постоянно“. Поэтому я не побежала осуждать ее в общем хоре и никогда этого не сделаю. Вы займите то место, пройдите тот путь, посмотрю, как вы себя поведете», — объяснила исполнительница.

Что известно о конфликте Кормухиной с Полиной Гагариной

Артистка осенью 2019 года подала иск в суд на певицу Полину Гагарину из-за песни Виктора Цоя «Кукушка». Композиция в ее исполнении стала саундтреком к фильму «Битва за Севастополь». Ольга Кормухина в своем иске озвучила мнение, что ее коллега и композитор Константин Меладзе, который числится автором новой аранжировки, украл идею. Суд она проиграла.

В мае 2023 года Ольга Кормухина вновь подняла вопрос об исполнении Полиной Гагариной песни «Кукушка». Певица напомнила, что автором композиции является уехавший за границу после начала СВО Константин Меладзе.

«Каждый раз, когда поет Гагарина, деньги получает Меладзе, который поддерживает ВСУ, а Гагарину защищает Российское авторское общество, где в совете директоров сидит сестра братьев Меладзе», — уточнила Кормухина в программе «Так сказать».

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