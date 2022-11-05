«Всегда снимает трубку»: Кормухина вступилась за помогавшую всем Пугачеву Кормухина рассказала о не отказывающей в просьбах Пугачевой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алла Пугачёва

Ольга Кормухина вступилась за Аллу Пугачеву, назвав ее порядочным человеком, готовым помочь в любой ситуации. Певица рассказала, что артистка никогда не отправляет людей, обратившихся за помощью, к помощникам. а все решает сама, пишет «Собеседник». И даже сейчас, в эмиграции, певица поддерживает связь с коллегами.

И если случается такое, что Пугачева не может подойти к телефону — а это крайне редко — то она обязательно пришлет сообщение, по какой причине занята, а потом обязательно перезвонит, поясняет Кормухина.

Она всегда снимает трубку. Всегда. И таких людей в нашем эстрадном цеху, кто всегда снимает трубку, всего несколько, — убеждена певица.

В доказательство Кормухина вспомнила случай, когда Пугачева за пять минут решила вопрос с местом на кладбище для выдающегося педагога, заслуженного деятеля искусств Татьяны Маркович. Маркович называли легендой «Гнесинки» и Института современного искусства.

И вот родственники поставили условие — или хороним на Троекуровском, или кремируем. Мы написали письма во все инстанции, перепробовали всё... И тут один из ее учеников предложил: «Оленька, позвони Алле. Очень тебя прошу», — вспоминает певица.

Артистка последовала совету, хотя ни Маркович, ни Пугачева не встречались ни разу в жизни. По словам Кормухиной, певица выслушала ее молча, а через пять минут перезвонила и дала нужный номер. В результате место на кладбище было выделено не только для педагога, но и для ее супруга.

Пугачева — это фантастика, — заключила артистка.

Ранее россияне назвали Аллу Пугачеву одной из любимых певиц. Конкуренцию ей сейчас составила только Полина Гагарина.