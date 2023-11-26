Молчание об СВО, паспорт США, концерты: где сейчас певец Михаил Шуфутинский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Шуфутинский

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский, известный как исполнитель шансона, после начала спецоперации отказался от выступлений за границей и призвал коллег брать с него пример. Чем сейчас занимается артист, что известно о его личной жизни?

Как Михаил Шуфутинский относится к СВО

Михаил Шуфутинский более года после начала спецоперации не делал публичных заявлений насчет СВО, однако позднее обозначил свою позицию. Артист напомнил, что его основная работа — развлекать публику, а не говорить о политике.

«Я развлекаю людей на своих концертах. За лозунгами и политическими высказываниями они ходят на митинги и партийные собрания. Могу сказать одно — я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг», — сказал он aif.ru.

Шансонье признался, что в 2022 году у него истек срок действия американского паспорта. Он пытался его продлить, но ему отказали в визите в американское консульство в Москве. По словам артиста, он не планирует уезжать в Штаты, поскольку Россия — его дом и родина. Сейчас он активно гастролирует с сольными концертами по российским городам.

«Я даже стараюсь избегать выступлений с концертами за границей, потому что меня беспокоит преобладающее отношение к русским на Западе. Я с этим не согласен», — уточнил Шуфутинский.

Как Шуфутинский отзывается об уехавших коллегах

Михаил Шуфутинский не осуждает российских артистов, которые покинули страну после начала спецоперации, но испытывает к ним жалость.

«Уезжают ведь по разным причинам. Когда кормушку отодвинут, а цепь останется такой же длины, можно и не дотянуться. Думаю, со временем многие поймут, что совершили ошибку», — считает исполнитель.

Также он отметил, что при возвращении артистов можно простить, если они не будут «поливать грязью» Россию. По его мнению, наказать стоит только тех, кто клеветал в адрес страны. Шуфутинский напомнил, что когда он в 80-е годы перебрался в Америку, ни слова не сказал плохого в отношении СССР. Артист считает, что коллеги должны брать с него пример.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Шуфутинский

Что известно о личной жизни Шуфутинского

Михаил Шуфутинский три года живет в браке с бывшей танцовщицей своего балета Светланой Уразовой. Сейчас она является концертным директором артиста. Ради супруги шансонье похудел на 20 килограммов.

«Мы знакомы со Светланой 25 лет, я ее добивался долго, но я был женат, и Света мне категорически отказывала», — сообщил он в программе «Привет, Андрей».

По словам Шуфутинского, они с супругой готовы к рождению наследников, несмотря на наличие детей от предыдущих браков.

«Я люблю свою жену. Встаю с утра и говорю: „Любимая, хочешь меня поцеловать?“ У нас дома спортзал, бассейн. Есть все необходимое, чтобы следить за собой. Если бы я не занимался собой, то не смог бы на концертах выступать. Если говорить о детях, то мы над этим работаем», — поделился артист.

Где живет Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский вместе с супругой живут в особняке в поселке Сапожок на юго-западе от Москвы. На участке имеются бассейн и сауна, терраса для барбекю, дом для персонала. Ранее у шансонье была недвижимость в Лос-Анджелесе, однако он продал ее после смерти второй супруги Маргариты в 2015 году.

Артист заверил, что ему не нужна недвижимость за границей, ни в США, ни на Мальдивах. По словам Шуфутинского, его дом может быть только в Москве.

«А зачем? Для чего мне дом? Дом — это привязанность, мой дом здесь. Я родился в Москве. Это моя страна, моя родина, зачем мне дом где-то?» — сказал он.

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