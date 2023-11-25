Шуфутинский объяснил, почему не хочет виллу на Мальдивах Шуфутинский заявил, что его дом в России, и отказался от виллы на Мальдивах

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Российский певец, заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский на ежегодном международном музыкальном фестивале «Легенды Ретро FM» признался, что ему не нужна недвижимость за рубежом, передает корреспондент NEWS.ru. Отвечая на вопрос журналистов о том, не хочет ли он купить виллу на Мальдивах или Сейшелах, артист подчеркнул, что его дом в Москве.

А зачем? Для чего мне дом? Дом — это привязанность, мой дом здесь. Я родился в Москве. Это моя страна, моя родина, зачем мне дом где-то? — объяснил шансонье.

Ранее музыкант отменил выступления за границей из-за нежелания покидать Россию. Певец рассказал, что очень привязан к родине и его смущает отношение к соотечественникам, которое есть на Западе. По словам Шуфутинского, во многих странах «поднимает голову нацизм, идет его реабилитация».

Исполнитель назвал врагами те страны, которые приветствуют такую политику. Он также негативно высказался об уехавших из России звездах и заявил, что они оторвали себя от своей земли. Певец считает, что ничего хорошего за рубежом этих артистов не ждет.

В сентябре заместитель спикера Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с предложением присвоить Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Политик подчеркнул, что шансонье является музыкантом, который заслужил уважение и признание граждан.