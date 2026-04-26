26 апреля 2026 в 04:30

Правнуки, молодая жена, российский паспорт: как живет Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский Михаил Шуфутинский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский стал прадедом во второй раз. Как сложилась личная жизнь шансонье, что известно о его политической позиции?

Чем прославился Шуфутинский

Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве. Он окончил Московское музыкальное училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, получив специальности дирижера, хормейстера и преподавателя музыки и пения.

В начале карьеры Шуфутинский собрал музыкантов и стал работать в «Москонцерте», аккомпанируя различным эстрадным певцам. В 1981 году вместе со своей семьей эмигрировал в США. В Америке он стал пианистом артистки Нины Бродской, работал в русских кабаках, затем создал свою музыкальную компанию и стал выступать сольно.

За годы карьеры Шуфутинский создал множество хитов. Среди них особенно популярны «Третье сентября», «Марджанджа», «Пальма-де-Майорка» и «Левый берег Дона».

Как сложилась личная жизнь Шуфутинского

Первой женой Михаила Шуфутинского стала Татьяна Ростова. Они связали себя узами брака в студенческие годы, но их союз продлился всего несколько месяцев.

В 1971 году артист связал себя узами брака с Маргаритой Шуфутинской. Пара поженилась в Магадане, где Шуфутинский работал по распределению. В браке родилось двое сыновей — Дэвид и Антон. Женщина умерла в Лос-Анджелесе в 2015 году в возрасте 66 лет.

Сейчас певец женат в третий раз. Его супруга — Светлана Уразова, бывшая танцовщица его балета. Она моложе Шуфутинского на 28 лет. Они познакомились в 2015 году после смерти второй жены певца.

«Я ее очень долго добивался. Мы знакомы уже 25 лет. Я был женат тогда, а она мне отказывала. В трудный момент, когда я остался один, Светлана единственная поняла меня. У нее тогда вспыхнули чувства. Чувства до сих пор не иссякают», — делился он.

Накануне стало известно, что Шуфутинский второй раз стал прадедом. Отвечая на вопрос журналистов о внуке, который проживает в Израиле, он сказал: «Мы с ним общаемся довольно часто. У него недавно родился сын, а до этого родилась дочка. Сейчас у меня есть правнучка и правнук», — рассказал Шуфутинский.

Что известно о позиции Шуфутинского по СВО и его гражданстве

В 2022 году у Михаила Шуфутинского истек срок действия американского паспорта, и он получил российское гражданство.

«Я ведь родился в Москве, и я гражданин России! Россия — моя родина, это моя страна, и я рад быть ее частью. Мой сын и его семья тоже граждане России», — заявил певец.

Михаил Шуфутинский часто выступает перед ранеными участниками специальной военной операции. При этом он не озвучивает свою позицию публично.

«Я развлекаю людей на своих концертах. За лозунгами и политическими высказываниями они ходят на митинги и партийные собрания. Могу сказать одно — я с молоком матери впитал ненависть к фашизму. Любая страна, где культивируется нацизм, где это допустимо, для меня враг», — объяснил он.

Шуфутинский также признавался, что испытывает жалость к коллегам, которые покинули РФ после начала СВО.

«Мне их тоже жаль. Я не могу никого осуждать. Уезжают ведь по разным причинам. Когда кормушку отодвинут, а цепь останется такой же длины, можно и не дотянуться. Думаю, со временем многие поймут, что совершили ошибку», — сказал певец.

Читайте также:

Проблемы со здоровьем, гонорары, слова об СВО: как живет Борис Щербаков

Переезд в Таиланд, третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов

«Многим дал дорогу в жизнь»: Дмитрий Кожома о Маслякове и встрече с НЛО

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
