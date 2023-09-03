В Госдуме решили сделать Шуфутинского народным артистом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаилу Шуфутинскому могут присвоить звание Народного артиста России, передает РИА Новости. С таким предложением заместитель спикера Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к Министру культуры России Ольге Любимовой.

Михаил Шуфутинский получил звание Заслуженного артиста после того, как к президенту обратился основатель ЛДПР Владимир Жириновский. С тех пор прошло больше 10 лет и 3 сентября для всех совершенно очевидно, что Михаил Захарович — абсолютно народный артист, в прямом смысле слова «народный», — объяснил свое обращение Борис Чернышов.

Политик подчеркнул, что Михаил Шуфутинский является артистом, который заслужил уважение и признание народа и что его звание должно быть соответствующим образом исправлено. Он также отметил, что артист выразил ясную и уважаемую позицию, поддерживая Родину в свете событий, связанных со спецоперацией и культурными санкциями на Западе.

Ранее стало известно, что шансонье Михаил Шуфутинский впервые за четыре года выступит на сцене 3 сентября. Он споет в Кремле и на двух корпоративах — гонорар за каждое мероприятие оценивается в 2,5 млн рублей. Журналисты выяснили, что в райдере певца указана бутылка 12-летнего виски Maсallan, а также белое сухое вино Pinot Grigio и Chablis.