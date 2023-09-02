Шуфутинский впервые за четыре года выступит на сцене 3 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Шуфутинский

Советский и российский эстрадный певец, шансонье Михаил Шуфутинский впервые за четыре года выступит на сцене 3 сентября. По информации Telegram-канала Mash, он споет в Кремле и на двух корпоративах — гонорар за каждое мероприятие оценивается в 2,5 миллиона рублей.

Журналисты выяснили, что в райдере певца указана бутылка 12-летнего виски Maсallan, бутылка белого сухого вина Pinot Grigio и Chablis. Кроме того, в договоре указано, что для артиста должна быть сидушка на унитаз и большое количество гигиенических принадлежностей.

В прошлом году поклонник творчества российского эстрадного певца скончался на его концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Смерть мужчины наступила 3 сентября, ровно в тот день, в честь которого музыкант назвал одну из своих песен. 64-летний поклонник шансона приехал на концерт Шуфутинского «Третье сентября, или 30 лет спустя», однако до партера добраться не смог.