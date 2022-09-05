Фанат Шуфутинского скончался 3 сентября на концерте в Кремле

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Поклонник творчества российского эстрадного певца Михаила Шуфутинского скончался на его концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Смерть мужчины наступила 3 сентября, ровно в тот день, в честь которого музыкант назвал одну из своих песен.

По данным источника, 64-летний поклонник шансона приехал 3 сентября на концерт Шуфутинского «Третье сентября, или 30 лет спустя», однако до партера добраться не смог. Ему стало плохо, и он упал без сознания прямо у входа в концертный зал. Находящиеся на площадке медики констатировали его смерть. По предварительной версии, у мужчины мог оторваться тромб.

Ранее поклоннику певицы Земфиры неожиданно стало плохо во время ее концерта на фестивале в «Севкабель порту» в Санкт-Петербурге. Как сообщали очевидцы, мужчина потерял сознание, его вынесли из толпы без сознания и вызвали на помощь медиков. Врачи безуспешно пытались привести его в чувство около 10 минут, после чего подоспела реанимационная бригада. По предварительной информации, мужчине стало плохо с сердцем. Спасти пациента не удалось — он скончался в карете скорой помощи.