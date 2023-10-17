Шуфутинский раскрыл причину отмены концертов за границей Шуфутинский заявил, что отменил гастроли за границей из-за любви к России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Шуфутинский

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский отменил выступления за границей из-за нежелания покидать страну. Как рассказал певец aif.ru, он очень привязан к России и его смущает отношение к соотечественникам, которое есть на Западе.

Мне лично сегодня никуда не хочется уезжать из России. Я даже концерты за границей стараюсь не делать. Потому что меня смущает отношение к россиянам, которое есть на Западе. Я с ним не согласен. Я здесь родился, люблю Москву, мой родной город, мою страну, — заявил он.

По словам шансонье, во многих странах «поднимает голову нацизм, идет его реабилитация». Шуфутинский назвал врагами те государства, которые приветствуют такую политику. Он также высказался об уехавших из России звездах и заявил, что они оторвали себя от своей земли. Певец считает, что ничего хорошего за границей этих артистов не ждет.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил присвоить Шуфутинскому звание народного артиста России. По его словам, шансонье заслужил уважение и признание народа, поэтому его звание должно быть исправлено. Парламентарий добавил, что Шуфутинский выразил ясную позицию, поддерживая родину в свете событий, которые связаны с СВО и культурными санкциями со стороны Запада.