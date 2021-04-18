73-летний Шуфутинский хочет снова стать отцом

https://static.news.ru/photo/9faada3a-a059-11eb-9e64-96000091f725_660.jpg Фото: mikhail.shufutinsky/instagram.com

73-летний певец Михаил Шуфутинский дал большое интервью журналистке Лере Кудрявцевой, в котором раскрыл некоторые подробности своей жизни. Шансонье признался, что недавно перенёс сложную операцию, а также в желании вновь стать отцом.

Исполнитель пояснил, что ему удалили три позвонка, поскольку ему грозил паралич.

Потому что врач сказал: осталось буквально пять миллиметров, — заявил исполнитель.

По его словам, после операции он стал чувствовать себя значительно лучше. Музыкант добавил, что не исключает возможности завести третьего ребёнка, несмотря на свой возраст.

Я мог бы попробовать, почему нет? Хотя это большая ответственность, — рассказал Шуфутинский в программе телеканала НТВ.

В первый брак Михаил Захарович вступил в студенческие годы. Он продлился недолго. Со второй супругой артист прожил с 1971 по 2015 год. Маргарита Михайловна родила ему двоих сыновей. Она умерла 5 июля 2015 года в США. С тех пор артист не женился.

Как писал NEWS.ru, Шуфутинский признался, что не понимает, о чём поют Ольга Бузова и Алишер Моргенштерн. Он пояснил, что многие молодые музыканты специальное делают свою речь малопонятной. Певец отметил, что «они все с погонялами и поют песни, в которых я с трудом различаю русскую речь».