Новый мужчина, съемки обнаженной: как сейчас живет актриса Анна Ковальчук

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Актриса Анна Ковальчук

Народная артистка России Анна Ковальчук получила известность благодаря роли Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия», которую играет на протяжении 23 лет. Что известно о ее новых проектах и личной жизни?

В каких проектах задействована Анна Ковальчук

На днях состоялась презентация нового сезона сериала «Тайны следствия», на которой Анна Ковальчук вместе с коллегами рассказала об изменениях в сюжете. По словам актрисы, у ее героини появится новый мужчина после расставания с супругом Дмитрием Луганским, но поклонника она не будет воспринимать всерьез из-за загруженности на работе.

«Луганский, к сожалению, в прошлом сезоне отказался от Марии Сергеевны. Вернее, отказался от ее романа с работой. Она недостаточно домашний человек. Ему нужна другая женщина. Это было больно», — сообщила она.

В ноябре также состоялась премьера телесериала «Екатерина», в котором Анна Ковальчук сыграла подругу императрицы. Помимо съемок в кино, актриса задействована в постановках театра им. Ленсовета. Также артистка преподает свой курс в Институте кино и телевидения в Санкт-Петербурге.

Почему Анна Ковальчук покинула шоу «Последний герой»

Анна Ковальчук в этом году приняла участие в съемках программы «Последний герой». Новый сезон носит концепцию «Остаться семьей». Актриса пришла на проект с дочерью Златой, которая на протяжении всех сезонов «Тайн следствия» играет дочь Марии Швецовой. В первом выпуске артистка по собственному желанию покинула шоу после того, как ведущая проекта Ксения Бородина сообщила ей какую-то новость.

После ухода Анны Ковальчук с проекта в Сети появились слухи, что актриса ждет еще одного ребенка и пребывание в экстремальных условиях ей противопоказано, однако официальных подтверждений данной информации нет, сообщает портал Boda.

Чем знаменита Анна Ковальчук

Первую роль в кино Анна Ковальчук сыграла в 1998 году в лирическом фильме «Любовь зла». Всероссийскую популярность она получила в 2001 году, когда на экраны вышел сериал «Тайны следствия». Еще одна известная работа артистки — главная роль в сериале «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. Ради роли Маргариты актриса согласилась сыграть обнаженной — для сцены с полетом ведьм на Лысую гору.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Актриса Анна Ковальчук и актер Глеб Щур на съемках сериала «Тайны следствия»

Ковальчук имеет звания Народной и Заслуженной артистки Российской Федерации. За роль следователя она получила медаль «За содействие» от Следственного комитета РФ. С 2018 года артистка ведет детскую передачу «Тайны сказок» на православном телеканале «Спас».

Что известно о личной жизни Анны Ковальчук

В 1999 году Анна Ковальчук сыграла свадьбу с актером Анатолием Ильченко. Спустя год у них родилась дочь Злата. Пока актриса строила карьеру в театре и кинематографе, супруг занимался ребенком и помогал отцу актрисы развивать семейный бизнес.

Через шесть лет после свадьбы Ковальчук и Ильченко развелись — пара в интервью сообщила, что их любовь себя исчерпала и все попытки восстановить отношения не увенчались успехом.

Спустя некоторое время после развода Анна Ковальчук познакомилась с бизнесменом Олегом Капустиным. В декабре 2007 года они сыграли свадьбу. По случаю торжества супруг подарил артистке, помимо кольца, автомобиль и породистую лошадь, так как она увлекается верховой ездой. 30 апреля 2010 года у пары родился сын, которого назвали Добрыней.

Анна Ковальчук с семьей живет в Санкт-Петербурге. По словам актрисы, у нее были возможности переехать в Москву, однако она от них отказалась.

Читайте также:

Новый альбом, воссоединение с Усачевым: как сейчас живет певица Ева Польна

Жизнь в Канаде, критика России: где сейчас актер Алексей Серебряков

Шикарная свадьба Александра Петрова: что случилось на церемонии, кто жена