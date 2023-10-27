Новый сезон сериала «Тайны следствия»: актеры, когда выйдет, о чем сюжет Завершены съемки 23-го сезона сериала «Тайны следствия»

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Телеканал «Россия 1» сообщил о завершении в Санкт-Петербурге съемок 23-го сезона сериала «Тайны следствия». Что известно о сюжете, кто исполняет главные роли?

Что известно об актерском составе

В новом сезоне сериала роль следователя Марии Швецовой по-прежнему досталась актрисе Анне Ковальчук. Главных персонажей также сыграют артисты Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко и Ольга Павловец. Первые серии, предположительно, выйдут в декабре 2023 года.

Режиссером выступил Максим Демченко, под руководством которого выходили предыдущие эпизоды. По его словам, сохранять интерес зрителя на протяжении двух десятков сезонов — непростая задача. Сценаристы особое внимание при создании новых серий уделили детективной линии и личной жизни героев.

«Наш сериал смотрит вся Россия. Есть фанаты и те, кто только присоединился. У нас непростая задача — поддержать уровень зрительского интереса. Как режиссер могу сказать, что гораздо проще снимать новый проект с нуля, нежели продолжать сериал такого масштаба, как „Тайны следствия“», — заявил Демченко.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Что известно о сюжете нового сезона «Тайн следствия»

Согласно сюжету, Марии Швецовой предстоит расследовать сложные дела, участвовать в погонях и драках. Изменения произойдут и в личной жизни героини.

«Новый сезон — новые тайны, которые предстоит раскрыть старшему следователю Марии Швецовой (Анна Ковальчук) вместе с командой высококлассных специалистов. Коварные преступления, сложнейшие дела, погони, драки и... свидание на крыше», — заявили продюсеры телеканала.

Зрители увидят очередное расставание Марии Сергеевны с супругом Дмитрием Луганским, после которого в ее жизни появится новый поклонник. Мужчину главная героиня не будет воспринимать всерьез из-за загруженности на работе.

Сценаристы поработали и над развитием отношений оперативника Олега Платонова с психологом Верой Черняевой. Также в новом сезоне криминалист Аркадий Башмаков с первого взгляда влюбляется в следователя Людмилу Колонкову.

Почему сериал снимали на свалке и крышах

Съемки сериала «Тайны следствия» на протяжении всех сезонов проходили в Санкт-Петербурге. На этот раз перед рабочей командой ленты стояла задача запечатлеть новые районы.

«Не секрет, что зрители хотят видеть в этом сериале город на Неве. Локации мы стараемся не повторять, даже Швецову хотим заставить переехать в другую квартиру», — отметил режиссер.

По его словам, некоторые эпизоды 23-го сезона снимались на большой свалке, куда свозят мусор со всего города. Также для некоторых серий пришлось актерам и всей съемочной группе подняться на крышу.

«В этом сезоне я впервые снималась на крыше. Никогда не была на крышах раньше, хотя, наверное, каждый житель нашего города должен это сделать: Петербург с такой высоты непередаваемо красив. По сюжету я удивляюсь и восхищаюсь, но мне не надо было ничего играть, потому что эмоции были неподдельными», — призналась Анна Ковальчук.

В чем секрет успеха сериала «Тайны следствия»

Актер Александр Новиков, играющий майора полиции Федора Курочкина в сериале «Тайны следствия», считает, что успех ленты заключается в отрицательных персонажах.

«Любой сериал о буднях сотрудников внутренних органов строится по принципу взаимодействия между полицейским и преступником. И если личность того, кого мы ищем, прописана блекло, история начинает хромать. Все должно держаться на отрицательном персонаже!» — заявил артист.

Новиков считает основной задачей сценариста совместить детективную линию и личную жизнь героев. По его словам, серии, действие в которых происходит исключительно в кабинете следователя или все завязано только на отношениях героев, не имеют успеха.

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