Актер сериала «Тайны следствия» раскрыл секрет успеха проекта Актер сериала «Тайны следствия» Новиков считает, что проект держится на отрицательных героях

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Актер Александр Новиков раскрыл в беседе с «МК в Питере» секрет успеха сериала «Тайны следствия», который уже больше 20 лет идет на канале «Россия‑1». По его словам, феномен проекта заключается в сценарной работе, которая сохраняет баланс между детективной составляющей сериала и личной жизнью героев. По его мнению, самые лучшие эпизоды те, в которых хорошо прописана роль отрицательного персонажа.

Для меня «Тайны следствия» — действительно уникальный сериал. Он с самого начала был окружен зрительской любовью. Люди смотрели первые сезоны взахлеб. И в этом по большей части заслуга замечательного сценариста Елены Топильской, — рассказал актер.

Основная задача сценариста, по словам Новикова, — сделать интересной и детективную линию, и линию личной жизни героев. Он считает, что в сериале периодически бывают проблемы с решением этой задачи. Актер считает крайностями как серии, которые полностью проходят в кабинетах, так и серии, состоящие исключительно из любовных похождений героев. А самыми успешными эпизодами, по его мнению — те, в которых хорошо прописана роль антагониста, отрицательного персонажа.

Любой сериал о буднях сотрудников внутренних органов строится по принципу взаимодействия между полицейским и преступником. И если личность того, кого мы ищем, прописана блекло, история начинает хромать. Все должно держаться на отрицательном персонаже! — пояснил он.

Актер театра и кино Дмитрий Назаров ранее рассказал о причинах популярности сериала «Кухня». По его мнению, «Кухня» — это не ситком, а добротно и качественно сделанный продукт, который должен задать планку всем остальным телевизионным проектам.