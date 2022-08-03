Звезда «Кухни» раскрыл секрет популярности сериала Актер Назаров: сериал «Кухня» — необыкновенная удача отечественного телевидения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Популярный сериал «Кухня» — это не ситком, а добротно и качественно сделанный продукт, который должен задать планку всем остальным телевизионным проектам, считает актер театра и кино Дмитрий Назаров, который исполнил в сериале одну из главных ролей. По его словам, «Кухня» является настоящей удачей для отечественного телевидения, пишет «МК в Питере».

Во-первых, это не ситком. Во-вторых, «Кухня» — более добротно и качественно сделанный продукт. И в‑третьих, благодаря вышеперечисленному, я надеюсь, этот проект задаст некую планку всем остальным. Потому что, на мой взгляд, другие подобные юмористические истории сделаны несколько впопыхах. И, может быть, мы поможем поднять качество всей телевизионной продукции, — отметил артист.

Назаров также признался, что на время съемок в сериале ему пришлось отказаться от нескольких ролей. Дело в том, что его герой, шеф-повар Виктор Баринов, носит пышные усы. Актер не хотел сбривать свою растительность ради других проектов.

Ранее Дмитрий Назаров опроверг слухи о своей госпитализации. 1 июня в СМИ появились сообщения о том, что из-за проблем с сердцем врачи приняли решение оставить актера в кардиоцентре для обследования. Однако, по словам самого Назарова, эта информация ложная.