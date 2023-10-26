ТНТ перезапустит шоу «Фабрика звезд»: что известно, когда выйдет в эфир Телеканал ТНТ запустит реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» в 2024 году

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Ведущая Яна Чурикова на гала-шоу «Фабрика звезд. 20 лет»

ТНТ в 2024 году перезапустит российское музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд», объявила директор телеканала Тина Канделаки в своем Telegram-канале. Что об этом известно, под каким названием выйдет проект?

Что известно о «Фабрике звезд» на ТНТ

Проект получил название «Новая фабрика звезд», кастинги для участия в нем начнутся 26 октября по всей России. Тина Канделаки считает, что российская музыкальная индустрия нуждается в перезагрузке и поиске людей, чьи песни годами не будут терять актуальность.

«Музыкальные байопики хотят снимать про „Иванушек“, „Кино“ и „Руки Вверх!“, потому что за последние годы других таких глыб не появилось. Но это не значит, что их нет, эти бриллианты просто нужно найти и обрамить», — отметила она.

Участники «Новой фабрики звезд» три месяца будут учиться азам шоу-бизнеса под руководством педагогов, продюсеров и звездных наставников. Каждую неделю они будут представлять по три песни на суд жюри и зрителей.

По словам Тины Канделаки, на проекте конкурсанты будут заниматься с профессиональными музыкантами. Также участники получат возможность поработать не только над вокальными данными, но и над своим стилем.

«Как бы стремительно люди ни выбивались в артисты благодаря соцсетям, ничто не сравнится с профессиональным подходом, когда с тобой работают лучшие музыканты страны, твои идеи упаковываются в актуальные аранжировки, а твой образ создают профессиональные стилисты и визажисты», — сообщила директор ТНТ.

Шоу «Новая фабрика звезд» ТНТ будет создавать вместе с компанией «Вайт Медиа», которая производит «Маску» для НТВ.

Почему Яна Чурикова не видит смысла в перезапуске «Фабрики звезд»

Реалити-шоу по поддержке молодых исполнителей впервые появилось на Первом канале в 2022 году. Программа была адаптацией зарубежной «Академии звезд» и стала первым музыкальным реалити на российском телевидении.

В 2017 году на телеканале МУЗ-ТВ был перезапущен проект. Реалити-шоу выходило под названием «Новая фабрика звезд». Главным продюсером проекта был Виктор Дробыш, а ведущей выступала журналистка Ксения Собчак. Программа также была создана в партнерстве с «Вайт Медиа».

Постоянная ведущая «Фабрики звезд» на Первом канале Яна Чурикова считает, что сегодня подобные проекты неактуальны, поскольку артисты способны продвигать свое творчество в Сети без помощи продюсеров.

«Именно потому, что 20 лет назад состоялась „Фабрика звезд“, а за ней и многие другие похожие шоу, такого эффекта больше не будет никогда. Это, конечно, возможно, и нужно, но это теперь ничего не решает», — сказала она Пятому каналу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Телеведущая Яна Чурикова

Какие еще новые программы выйдут на ТНТ в 2024 году

Тина Канделаки на презентации программ нового сезона заявила, что ТНТ готовится конкурировать с федеральными каналами. Так, на телеканале с февраля будет выходить утреннее шоу «Утро на ТНТ».

«Включаем и начинаем настоящую игру с федеральными каналами. Самое лучшее утро в прямом эфире — два часа, четыре орбиты. Ждите на ТНТ, начинаем в феврале», — цитирует ее ТАСС.

Также на телеканале выйдет программа «Сокровища императора», съемки которой будут проходить в Китае. В проекте примет участие певец Филипп Киркоров. Места ведущих займут Михаил Галустян и Ольга Бузова.

В 2024 году на ТНТ выйдет и танцевальный проект «Звездные танцы» под руководством заслуженного мастера спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой и хореографа Татьяны Денисовой. Также в новом сезоне в эфире появятся два спортивных шоу — «Титаны» и «Игры без границ» и передача «Невеста для экстрасенса».

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