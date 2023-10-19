«Мы начинаем КВН»: вспоминаем день, когда это началось Рассказываем, как появилась самая долгоиграющая юмористическая передача советского и российского телевидения. Самые яркие команды и выдающиеся игроки

Фото: Борис Кавашкин/РИА Новости

Ведущие клуба веселых и находчивых Светлана Жильцова и Александр Масляков

8 ноября все причастные к Клубу веселых и находчивых будут отмечать Международный день КВН. Праздник появился в 2001 году и приурочен к первой игре, которая состоялась 8 ноября 1961 г. Рассказываем историю КВН: как появилась самая долгоиграющая юмористическая передача советского и российского телевидения.

История КВН: провалы и взлеты

История создания КВН началась в 1957 году, когда в редакции Центрального телевидения к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов придумали игру «ВВВ» — «Вечер веселых вопросов». Формат был позаимствован у популярной в Чехословакии телепередачи «Гадай, гадай, гадальщик». Игра проходила не между командами, а со зрительным залом и телезрителями. Несмотря на большой успех первых двух телепередач, на третьем выпуске история ВВВ закончилась из-за нелепой накладки в прямом эфире — работа со зрителями вышла из-под контроля. Викторину закрыли, а всех, кто имел к ней отношение, уволили. При этом ни одного из трех выпусков не сохранилось.

В 1961 году появилась идея создать новую программу в стиле «ВВВ», но основой стала не работа со зрителями, а соревнование на сцене между студенческими командами — им нужно было проявить свое остроумие, находчивость, ловкость и сноровку. Организаторами были Сергей Муратов, Альберт Аксельрод и Михаил Яковлев.

Главной задумкой авторов было то, что проект должен быть сугубо телевизионным. Новое шоу нарекли в честь первого советского телевизора, но известную всем аббревиатуру расшифровали под формат игры. Так и началась история КВН, как развлекательной программы, в которой каждый год определяют лучшую, самую остроумную команду.

В первой игре участвовали студенческие коллективы МИСИ (Московского инженерно-строительного института) и МИИЯ (Московского института иностранных языков). Телепередача быстро стала популярной и к моменту ухода авторов уже имела статус всенародного развлекательного шоу. Ведущим был один из авторов шоу — Альберт Аксельрод. Он покинул проект в 1964-м, а ему на смену взяли студента Александра Маслякова, который стал бессменным ведущим КВН. Кстати, отмечать день КВН предложил в 2001 году именно он.

Фото: Марина Юрченко/РИА Новости Ведущий Александр Масляков

История команд КВН: легенды всенародного шоу

Уже 62 года телешоу имеет тысячи и даже миллионы поклонников. И не было бы такой популярности, если бы не те, кто столько лет делает эту программу живой, те самые веселые и находчивые участники, образующие команды, каждый со своей изюминкой и харизмой. Рейтинг лучших команд КВН за всю историю шоу мы составлять не беремся, так как у всех зрителей свои любимчики, а вот о пятерке самых ярких коллективов с удовольствием расскажем.

«Утомленные солнцем»

История этой команды КВН началась в 1996 году. Известная сборная Краснодарского края, состоящая из студентов Сочинского государственного университета туризма и курортного дела, начинала с выступлений в младших лигах КВН. В 1998 году к команде присоединился Михаил Галустян. Ребята попали в высшее кавээновское общество и получили приглашение на сцену Московского дворца молодежи. В сезоне 2000 года «Утомленные солнцем» добрались до финала, опередив на десятую долю очка команду КВН «Уездный город».

Фото: vk.com/club1515101 Команда «Утомленные солнцем»

«Уездный город»

Сборная родилась в 1999 году, после объединения студентов педагогического вуза Магнитогорска и игроков челябинской команды «Земляки». Команда уверенно продвигалась к цели при помощи ярких выступлений. В 2002 году ребятам удалось вырваться в Высшую лигу и стать чемпионами.

«Уральские пельмени»

Много смешных историй КВН связано с этой командой. Коллектив начал свой путь в 1993 году. Менее чем за год ребята завоевали звание чемпионов в родном городе Екатеринбурге. Команда активно продолжала выступать, а в период с 1995 по 2000 год студенты 5 раз становятся участниками Высшей лиги. В 2000 году завоевывают статус чемпионов. После окончания карьеры в КВН участники команды основали одноименное творческое объединение и с 2009 года выпускают собственное комедийное шоу на канале СТС.

«Сборная Пятигорска»

В рейтинге лучших команд за всю историю КВН этот коллектив был бы одним из первых. Многие помнят искрометный юмор и зажигательные номера ребят в клетчатых рубашках и синих штанах. Команда выступала с 2000 по 2006 год, в 2004-м завоевала чемпионство в Высшей лиге. Также получила главные награды «КиВиНа в золотом» музыкального фестиваля КВН «Голосящий КиВиН» в 2004 и 2005 годах. В 2006-м стала обладателем летнего Кубка КВН. В 2016 г. команда завоевала награду в спецпроекте «КВН 55 лет».

«Камызяки»

Сборная Камызякского края с Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым в составе оставила яркий след в истории КВН. Команда образовалась в 2009 году. В 2010-м дошла до полуфинала Первой лиги, через год — до финала Премьер-лиги и еще два года подряд участвовала в Высшей лиге. В 2015-м ребята стали чемпионами Высшей лиги. В 2021-м были участниками проекта «Игра» на ТНТ, а с 2022 года на том же канале идет проект «Концерты» с участием этого коллектива.

Фото: vk.com/kamyzjakckk Команда «Камызяки»

Лучшие карьеры кавээнщиков

Многие звезды, которых мы сегодня видим на экранах ТВ, родом из КВН. И это неудивительно. Те, кто годами остро и смело шутили по поводу президентов, недостатков депутатов, новых законов и на другие острые темы, не могли остаться незамеченными и не продолжить карьеру на телевидении. Расскажем о пятерке выдающихся выходцев из КВН.

Павел Воля

В студенческие годы Воля играл в КВН вместе с Тимуром Родригезом. Команда дошла до Высшей лиги, но одержать победу так и не смогла. После КВН Павел переехал в Москву, работал на радиостанции, писал сценарии к различным телевизионным проектам. Настоящая слава пришла к юмористу, когда его пригласили участвовать в Comedy club. Затем Павел Воля стал сам создавать юмористические проекты, продолжает проводить сольные концерты, а также снимается в рекламе и в кино.

Михаил Галустян

После КВН Михаил снимался в проекте «Наша Russia», а также в нескольких кинокартинах. Построил музыкальную карьеру под псевдонимом Супер Жорик, участвовал в проекте «Ледниковый период» и «Рассмеши комика». Шоумен основал продюсерские центры «Галустян» и NG Production.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Михаил Галустян

Сангаджи Тарбаев

Капитан команды «Сборная РУДН» нескольких лет занимал должность продюсера и генерального директора компании по производству телепрограмм для телеканалов СТС, «Россия-1», НТВ, Первого канала и других, а также был ведущим телепрограмм. Позже занялся политической деятельностью. Сангаджи начал свою карьеру на родине в Калмыкии, а в 2021 году стал председателем комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Также Тарбаев является одним из редакторов Высшей лиги КВН.

Гарик Мартиросян

Талантливый продюсер стоял у истоков многих проектов, самым крупным из них стал Comedy Club. Является одним из основателей «Comedy Club Production», продолжая оставаться продюсером проекта. Гарик Мартиросян также работает ведущим в разных шоу-программах федеральных каналов.

Сергей Светлаков

После КВН игрок построил карьеру актера, сценариста, телеведущего и продюсера. Карьера пошла в гору в 2003 году после предложения стать сценаристом на Первом канале. Тогда же появился «Прожекторперисхилтон». Ну и, конечно, все мы знаем новогоднюю комедийную серию фильмов «Елки».

Читайте также:

Мариинский театр: храму искусства исполнилось 240 лет

Октоберфест — как наряжаются, что едят, сколько пьют на баварском празднике

Путин назвал признанного лидера российского телевидения

Уехавший в Израиль Слепаков заявил, что евреи выстоят нападение ХАМАС

Павел Воля и даже Крутой: кто из звезд работал школьным учителем