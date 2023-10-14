Байден снова споткнулся при попытке подняться на сцену Байден споткнулся на лестнице при попытке подняться на сцену в Филадельфии

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден снова споткнулся на лестнице, когда пытался подняться на сцену для выступления на мероприятии в штате Филадельфия, сообщает РИА Новости. При этом 80-летнему американскому лидеру требовалось преодолеть не более пяти ступеней.

Судя по видеотрансляции, хозяин Белого дома, собирающийся переизбираться на новый срок в 2024 году, споткнулся дважды, но устоял на ногах, успев схватиться за перила.

Портал Axios в сентябре отмечал, что Байден на фоне частых падений на публике стал все чаще носить теннисную обувь. Она стала одной из дополнительных мер, которые предпринимает команда президента перед приближающимися выборами, чтобы он не спотыкался и не падал на публике. Издание Politico сообщало, что глава США при перелетах стал все чаще пользоваться укороченным складным трапом.

Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт в июне был вынужден сделать заявление после падения американского лидера на сцене на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо. По его словам, Джо Байден после падения чувствовал себя хорошо. Он добавил, что президент споткнулся о мешок с песком.