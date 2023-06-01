В Белом доме рассказали о состоянии Байдена после падения Белый дом: Байден в порядке после падения на церемонии в академии ВВС США

Фото: Julia Nikhinson/Pool/CNP/Global Look Press

Джо и Джилл Байдены

Президент США Джо Байден чувствует себя хорошо, сообщил в Twitter директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт. Он сделал это заявление после падения американского лидера на сцене на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС США в штате Колорадо.

Он в порядке, — написал Лаболт.

Представитель Белого дома уточнил, что Байден споткнулся о мешок с песком.

Сам американский президент перед падением успел рассказать выпускникам, что после школы подавал заявку на поступление в Военно-морскую академию США. При этом он пошутил про свой возраст, сообщив, что школу закончил 300 лет тому назад.

1 июня Байден вручил документ очередному выпускнику и захотел покинуть сцену. Сделав два шага, глава Белого дома споткнулся и упал. Когда ему помогли подняться, он обернулся и показал на пол, видимо, объясняя, за что зацепился.