В окружении Байдена рассказали о способе уберечь его от падений Politico: команда Байдена использует укороченные трапы при перелетах, чтобы уберечь его от падений

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Джо Байден

Команда президента США Джо Байдена старается как можно чаще использовать укороченные трапы самолетов, чтобы предотвратить падения главы государства при посадке и высадке, пишет Politico. Такие трапы стали применяться при перелетах Байдена несколько месяцев назад после ряда случаев, когда он прилюдно спотыкался.

На прошлой неделе Байден использовал короткий трап для посадки на борт <...> при каждом перелете в ходе своего европейского турне: в Лондон, в Вильнюс, Хельсинки и назад в Вашингтон. Ни посадки, ни вылеты <...> не были отмечены ненастной погодой, — говорится в публикации.

Авторы статьи пояснили, что обычно укороченные трапы используются, когда посадка в самолет происходит при сильном ветре или во время дождя.

В феврале Байден споткнулся и едва не упал, поднимаясь по трапу самолета в Польше. Инцидент произошел в последний день его визита в страну. Тогда ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд назвал это олицетворением внутренней и внешней политики США. В июне хозяин Белого дома ударился головой, когда выходил из вертолета у своей резиденции.