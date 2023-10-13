Студент пережил клиническую смерть на аттракционе в Москве SHOT: студент пережил клиническую смерть и впал в кому на аттракционе в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Студент впал в кому, катаясь на американских горках в московском парке «Остров мечты», сообщает SHOT. По данным канала, ему стало плохо прямо во время заезда, а когда аттракцион остановился, подросток уже был в состоянии клинической смерти.

Как выяснил канал, 18-летний студент колледжа решил посетить с друзьями в парке «Остров мечты» одну из самых страшных горок — «Полет в тоннеле». Уточняется, что там экстремалов катают в поезде, который развивает скорость 80 км/ч и делает мертвые петли.

Мама подростка рассказала каналу, что в разгар поездки на аттракционе он «проглотил язык». Когда сеанс завершился, сотрудники парка пытались реанимировать подростка и вызвали скорую помощь. Но, как пишет канал, прибывшие медики диагностировали у студента отек головного мозга и клиническую смерть.

Сейчас подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии, а компетентные органы выясняют причины внезапного ухудшения самочувствия у него, передает канал. Отмечается, что проблем со здоровьем у парня не было, он играл в футбол.

В конце сентября люди застряли на 35-метровом аттракционе «Властелин небес» в Ставрополе. В кабинках находились шесть человек, в том числе ребенок. Сотрудники МЧС помогли им спуститься. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства происшествия, информации о пострадавших не поступало.