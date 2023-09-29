Люди застряли на 35-метровом аттракционе «Властелин небес» в Ставрополе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Аттракцион «Властелин небес» остановился на высоте 35 метров в парке «Победа» в Ставрополе, сообщил телеканал РЕН ТВ. В кабинках находятся шесть человек, в том числе ребенок.

В настоящее время сотрудники профильных служб доставляют вниз посетителей парка. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства происшествия. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Заксобрании Санкт-Петербурга выступили с инициативой о создании федерального органа по контролю за работой аттракционов. Авторы законопроекта предлагают создать единые для всей страны правила эксплуатации каруселей и требования к их безопасности. Как рассказал глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, необходимо также расширить перечень оснований для внеплановых проверок владельцев аттракционов.

Ранее в красноярском парке «Троя» посетители около часа просидели на остановившемся колесе обозрения. Аттракцион остановился из-за отключения электричества, а запасного генератора в парке не оказалось. В середине июля колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ остановилось вместе с людьми. Причиной инцидента стал сильный ливень. Аттракцион является самым большим в Европе. Его высота составляет 140 метров, а вместимость — 450 человек.