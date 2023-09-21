В России решили навести порядок на аттракционах Сенатор Тимченко: к владельцам аттракционов смогут прийти с внеплановой проверкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Заксобрании Санкт-Петербурга выступили с инициативой о создании федерального органа по контролю за работой аттракционов, сообщает «Парламентская газета». Авторы законопроекта предлагают создать единые для всей страны правила эксплуатации каруселей и требования к их безопасности. Как рассказал в беседе с изданием глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, необходимо также расширить перечень оснований для внеплановых проверок владельцев аттракционов.

В этой сфере необходимо усиливать контроль, поскольку речь идет о жизни и здоровье людей, и в первую очередь детей, — отметил Тимченко.

По его словам, в стране сегодня нет федерального закона о правилах эксплуатации, контроля и государственной регистрации аттракционов. Регионы решают эти вопросы самостоятельно, в результате в некоторых субъектах карусели оказались в юрисдикции органов, которые занимаются вопросами эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

Наряду с тракторами и сеялками аттракционы находятся в ведении Минсельхоза. Внесенный законопроект должен ситуацию изменить, — выразил надежду сенатор.

Как указывает издание, авторы законопроекта привели весь перечень разнообразных видов аттракционов, а также дали официальное определение этому понятию: «оборудование, предназначенное для развлечения пассажиров во время движения, включая биомеханические воздействия». Проектировать, изготавливать и монтировать аттракционы предлагается в соответствии с техническим регламентом, а контролировать и запрещать их работу должен будет уполномоченный госорган.

Издание добавляет, что в прошлом году, согласно данным Российской ассоциации парков и производителей аттракционов, в парках развлечений произошло не менее 20 различных серьезных ЧП. Главной их причиной называется неправильное техническое обслуживание и устаревание техники.

Ранее восемь человек пострадали в результате инцидента на американских горках Höllenblitz в Мюнхене. На аттракционе столкнулись две вагонетки с пассажирами.