Посетители красноярского парка почти на час застряли на колесе обозрения Посетители красноярского парка «Троя» почти на час застряли на колесе обозрения

Фото: трояпарк.рф

В красноярском парке «Троя» посетители около часа просидели на остановившемся колесе обозрения, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Аттракцион остановился из-за отключения электричества, а запасного генератора в парке не оказалось.

В числе застрявших на колесе обозрения были дети. Авария сильно напугала их. Кроме того, они замерзли из-за сильного ветра.

По словам одной из посетительниц, сотрудники администрации парка собрались у аттракциона, но ничем не могли помочь застрявшим отдыхающим — они только постоянно звонили куда-то, но своими силами решить проблему не смогли.

В настоящее время колесо обозрения вновь работает. Администрация извинилась за инцидент, но одна из посетительниц заявила, что намерена подать на парк в суд.

В середине июля колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ остановилось вместе с людьми. Причиной инцидента стал сильный ливень. Аттракцион является самым большим в Европе. Его высота составляет 140 метров, а вместимость — 450 человек. До этого «Солнце Москвы» останавливалось из-за короткого замыкания. Все посетители, которые находились на высоте, были эвакуированы.