Короткое замыкание привело к пожару под Красноярском

Короткое замыкание привело к пожару под Красноярском

В Емельяновском округе двухэтажный дом полностью сгорел из-за короткого замыкания, сообщает «МК в Красноярске». Пожар произошел в ДНТ «Синегорье» на улице Западной.

Сообщается, что к прибытию пожарных здание было полностью охвачено пламенем — кровля обрушилась, площадь пожара достигла 150 квадратных метров. На тушение выехали пять единиц спецтехники и 14 спасателей.

Пожарным удалось не дать пламени перекинуться на соседние строения, но дом выгорел практически полностью. Жильцов в момент возгорания в здании не было — никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в городе Краснодоне в Луганской Народной Республике произошел взрыв бытового газа, в результате чего погибла женщина. После взрыва частично обрушился один из подъездов двухэтажного жилого дома.