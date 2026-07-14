Женщина погибла при взрыве бытового газа в Краснодоне МЧС сообщило о гибели женщины при взрыве газа в ЛНР

В городе Краснодоне в Луганской Народной Республике произошел взрыв бытового газа, в результате чего погибла женщина, сообщили в МЧС РФ. По данным ведомства, после взрыва частично обрушился один из подъездов двухэтажного жилого дома.

Здание признано аварийным. В поврежденном подъезде проживали два человека. Еще одна пострадавшая остается под завалами, но с ней удалось связаться. В настоящее время спасатели вручную разбирают обрушившиеся конструкции, чтобы добраться до нее.

Ранее стало известно, что взрыв и последующий пожар в многоквартирном доме в Москве привели к гибели одного человека. Громкий звук раздался около 03:30 на улице Криворожской в Нагорном районе столицы. Пожарные смогли спасти 11 человек, среди которых был и ребенок. Как пишет канал, квартира, где произошел взрыв, полностью выгорела, в ней обнаружили погибшего. Экспертам предстоит выяснить точную причину.

До этого электросамокат внезапно загорелся во дворе жилого дома в поселке Плодородный Краснодарского края. Устройство вспыхнуло в непосредственной близости от припаркованного автомобиля. В момент пожара внутри салона находился мужчина, который мгновенно среагировал на угрозу взрыва: он быстро выбежал на улицу и откатил горящий самокат.