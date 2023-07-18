«Солнце Москвы» встало вместе с людьми из-за мощного ливня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самое большое колесо обозрения в Европе «Солнце Москвы» встало вместе с людьми, сообщает Telegram-канал SHOT. Причиной остановки аттракциона, высота которого составляет 140 метров, а вместимость до 450 человек, стал сильный ливень в Москве.

9 июля на сочинский микрорайон Хосту обрушился ливень, который смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного из зданий пришлось эвакуировать. За ночь в районе выпало около 80 мм осадков, о пострадавших не сообщалось. Штормовое предупреждение действовало на всей территории Сочи.

Ранее в поселке Новомихайловском под Туапсе потоки воды после мощных ливней снесли пешеходный мост. Момент крушения инфраструктуры заснял на камеру очевидец. По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, после буйства стихии в районе без вести пропавшими числятся четыре человека. В Туапсинском районе 15 июля снова начались сильные дожди. Ливень прошел в Джубге и Новомихайловском.

В Красноярском крае 13 июля выпал снег. На опубликованных в Сети кадрах видно, что крупные хлопья снега падают на землю, а на припорошенном полигоне частично замерз маленький водоем.