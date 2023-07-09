Смыло машины и затопило дома: кадры последствий ливня в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Последствия залповых ливней в Сочи

Ливень обрушился на сочинский микрорайон Хосту, смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного пришлось эвакуировать. За ночь выпало около 80 мм осадков, о пострадавших неизвестно. Штормовое предупреждение действует на всей территории Сочи, основной удар стихии ожидают в ночь на понедельник.

Кратковременный сильный дождь прошел и в Адлере. Там затоплена федеральная трасса. По словам очевидцев, ливневая канализация не справлялась с потоком, поэтому в некоторых местах уровень воды доходил до пояса.

Кадры последствий разбушевавшейся стихии — в галерее NEWS.ru.