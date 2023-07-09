Ливень обрушился на сочинский микрорайон Хосту, смыл автомобили и подтопил несколько домов, жителей одного пришлось эвакуировать. За ночь выпало около 80 мм осадков, о пострадавших неизвестно. Штормовое предупреждение действует на всей территории Сочи, основной удар стихии ожидают в ночь на понедельник.
Кратковременный сильный дождь прошел и в Адлере. Там затоплена федеральная трасса. По словам очевидцев, ливневая канализация не справлялась с потоком, поэтому в некоторых местах уровень воды доходил до пояса.
Кадры последствий разбушевавшейся стихии — в галерее NEWS.ru.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Последствия залповых ливней в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Последствия залповых ливней в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Последствия залповых ливней в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Последствия залповых ливней в Сочи
Фото: Администрация города Сочи
Последствия залповых ливней в Сочи
Фото: Администрация города Сочи
Последствия залповых ливней в Сочи
Фото: Администрация города Сочи
Последствия залповых ливней в Сочи
Фото: Администрация города Сочи
Последствия залповых ливней в Сочи
Фото: Администрация города Сочи
Мэр Сочи Алексей Копайгородский провёл выездное заседание оперативного штаба в Хосте
Фото: Администрация города Сочи
Мэр Сочи Алексей Копайгородский провёл выездное заседание оперативного штаба в Хосте