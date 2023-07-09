Ливень смыл автомобили в Сочи

Фото: МЧС Краснодарский край

Рано утром 9 июля залповый ливень обрушился на сочинский микрорайон Хосту и смыл множество автомобилей, сообщает Sochi1.ru. От стихии пострадали транспортные средства как местных жителей, так и отдыхающих. Потребовалось эвакуировать жителей одного дома.

Сильный поток воды также нанес ущерб центральной улице. В районе остановки «Звездочка» полностью размыт асфальт. Масштабы затоплений оцениваются МЧС.

Кратковременный сильный дождь прошел и в Адлере. Там затоплена федеральная трасса. По словам очевидцев, ливневая канализация не справлялась с потоком, поэтому в некоторых местах уровень воды доходил до пояса. Водители отметили, что движение по направлению к центру Сочи затруднено.

Согласно прогнозам синоптиков, 9 и 10 июля в Сочи ожидаются ливни с грозами и градом. Вероятен резкий подъем воды в реках до неблагоприятных отметок, возможен сход селевых потоков.

В середине июня из-за дождей вышли из берегов реки Кува и Мацеста и затопили часть города Сочи. По данным администрации города, в течение часа выпало не менее 15 мм осадков. Рекордсменом по количеству осадков стал сочинский аул Кичмай. Там за несколько часов выпала практически месячная норма — 83 мм.