«Настоящий бардак»: почему ливни затопили Сочи, куда дальше пойдёт стихия На курортах Черного моря и в кубанских станицах произошло наводнение. Власти предупредили население о новых ударах стихии

Фото: МЧС РФ

Из-за дождей реки Кува и Мацеста вышли из берегов и затопили часть города Сочи. Власти сообщают, что пострадавших и погибших нет. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Помимо юга Кубани, пострадали некоторые регионы Абхазии, а в Карачаево-Черкесии размыло дороги. Что происходит на черноморском побережье и какие прогнозы — в материале NEWS.ru.

Что произошло на юге России из-за ливней

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в ночь на 14 июня из-за сильных дождей реки в регионе вышли из берегов. Несколько населенных пунктов оказались затопленными, была повреждена инфраструктура.

Так, в Отрадненском районе, расположенном на границе со Ставропольем и Карачаево-Черкесией, вышла из берегов река Кува, подтопив четыре придомовых территории в хуторе Ильич. Помимо этого, стихия затопила трассу Ильич — Передовая. В оперативном штабе региона называют это «переливом воды через автомобильную дорогу». В соседней с хутором станице подтоплено 67 дворов, в Удобной — 36. В домах всех трех населенных пунктов, как утверждают власти края, воды нет.

В Сочи вышла из берегов река Мацеста, подтопив автомобили, дворы, цокольные этажи и помещения на первых этажах домов, сообщают в краснодарском оперштабе. В администрации города уточнили, что 14 июня около 4 часов утра сработал датчик поднятия уровня воды, которая достигла отметки «опасное явление».

Фото: МЧС РФ

«Здесь за час выпало не менее 15 мм. Для повышения бдительности жителей и их возможной эвакуации из домов, расположенных вдоль русла, были включены сиренно-речевые установки», — заявили в сочинской мэрии.

Рекордсменом по количеству осадков стал сочинский аул Кичмай. Там за несколько часов выпало 83 мм осадков при месячной норме в 86 мм, уточняет портал «Кубанские новости».

Как в Сочи устраняют последствия разлива рек

Глава города Алексей Копайгородский сообщил, что в ликвидации последствий непогоды задействованы 184 человека и 42 единицы техники.

«Данных о пострадавших нет, подтоплены домовладения на шести улицах и дороги, поврежден газопровод, восстановительные работы уже ведутся», — написал он в своем Telegram-канале.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения Сочи Дмитрий Зенцов сообщил, что на месте аварий газопровода и водопровода работают муниципальная служба спасения, «Кубань-СПАС» и Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ.

По словам замглавы Сочи Вадима Снегирева, «на место чрезвычайной ситуации направлены мониторинговые группы, которые осуществляют подворовой обход, фиксируют объем нанесенного ущерба».

Фото: МЧС РФ

«Есть сложности, которые включают в себя повреждение городской инфраструктуры. Это электричество, газ. Жертв и пострадавших нет», — добавил Снегирев.

По его словам, дороги в Мацестинском микрорайоне находятся «в рабочем состоянии» и «движение на 100% не перекрыто».

Алексей Копайгородский добавил, что в районе Мацесты утром 14 июня была нарушена работа общественного транспорта, из-за подтопления в районе начались заторы на дорогах. В связи с этим мэр города обратился к местным работодателям «с пониманием отнестись к опозданию своих сотрудников», а для выпускников, сдающих экзамены, рекомендовал «организовать доставку в школу».

Какие ограничения ввели в Сочи из-за разлива рек

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил руководству бальнеологического курорта «Мацеста» перенести процедуры для отдыхающих. Власти города временно закрыли «пляжные территории до полного восстановления погоды».

«Мы еще ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры», — резюмировал Алексей Копайгородский.

Как добавил Снегирев, штормовое предупреждение сохраняется на сутки.

Что говорят жители Сочи о затоплениях

Одна из жительниц Сочи рассказала NEWS.ru, что в городе «просто кошмар»: «Асфальт у реки всплыл. Настоящий бардак». По словам другой женщины, район в окрестностях Мацесты «просто затопило, в основном машины, дороги, рынок и магазины».

Пользователи соцсетей из Сочи активно комментируют происходящее в городе. Многие из них ругают местные власти. «Так и будем каждый раз причитать: залповый ливень, аномальные осадки? Сами же застроили каждый метр русла реки. Или бабки карман не жмут?» — пишет пользователь Денис Мурзаков.

Фото: МЧС РФ

Местная жительница Нина Мезенцева недовольна работой местной администрации: «Надо восстановить водонапорные преграды, они снижают напор воды. Не зря же они были сделаны изначально! А ведь администрация обещала это сделать давно!»

Пользователь под ником Рыжий Кот напомнил другим юзерам о трагедии в городе Крымске в 2012 году, где в результате наводнения погибли более 170 человек: «Одна из проблем региона — хронические манипуляции со строительными нормами и правилами, касающимися земли. Это не проблема сегодня и даже вчера. Достаточно вспомнить Крымскую трагедию (Крымск — не полуостров, а город), когда вода косой прошла по нему, унеся людей и дома. Причина, в сущности, та же самая — воде было некуда уходить, так как водоотводные участки были немножечко застроены. Поэтому она накопилась, а потом все равно ушла. Но уже совсем в других масштабах».

Пользователь Даша Даша пишет, что наводнения в Сочи случаются постоянно: «Каждый год одно и то же, только районы разные».

Каковы последствия ливней в Абхазии

В Абхазии из-за подтоплений перекрыли трассу, соединяющую город Гагру со столицей республики — Сухумом. Также в этой части страны смыло несколько домов. Как рассказал ТАСС замглавы администрации Гагрского района республики Адамур Цишба, ливень начался 14 июня около 05:00.

«Люди, по имеющейся у нас информации, не пострадали, они успели выйти из домов. Скорее всего, это был смерч в ущелье», — заявил Цишба.

Что пострадало в Карачаево-Черкесии из-за ливней

Из-за обильных осадков ограничено движение транспортных средств в Карачаево-Черкесии. Так, по данным ГАИ, проблемы имеются на трассах Зеленчукская — Кобу-Баши и Кардоник — Кызыл Октябрь. Как утверждают в ведомстве, «в связи с сильными осадками произошло размытие проезжей части автодороги». В первом случае движение закрыто частично, во втором — полностью.

Фото: МЧС РФ

Придут ли ливни в Ставрополье и Адыгею

Помимо Кубани и Абхазии, угроза непогоды возникла и в Ставропольском крае. Для этого региона МЧС выпустило экстренное предупреждение о том, что 15,16 и 17 июня там прогнозируется сильный дождь с грозой, градом и ветром до 23 метров в секунду. Из-за этого существует «вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера», связанных с подтоплением «низинных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах дождевым стоком».

Ведомство не исключает ухудшения условий дорожного движения, увеличения количества ДТП, нарушений в работе транспорта и повреждений объектов инфраструктуры.

Также МЧС выпустило аналогичное предупреждение для жителей Адыгеи. По данным Северо-Кавказского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 15 июня на территории республики ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 20–22 метров в секунду. Ведомство предупредило жителей об опасности подтопления, разрывов линий связи и электропередачи, падения деревьев, обрушения слабозакрепленных конструкций, повреждения кровли зданий и нарушения систем жизнеобеспечения.

Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста Фото: opershtab23/t.me Краснодарский край, Сочи. Подтопление на улице Береговая в районе Старая Мацеста

Читайте также:

«Просто кошмар»: очевидец рассказала о последствиях потопа в Сочи

Сочи затопило: кадры последствий мощнейшего ливня

Улицы Сочи оказались под водой из-за разлива реки