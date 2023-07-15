Момент крушения пешеходного моста от потока воды на Кубани попал на видео

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В поселке Новомихайловском под Туапсе потоки воды после мощных ливней снесли пешеходный мост. Момент крушения инфраструктуры заснял на камеру очевидец.

Мост пешеходный только что сломало на моих глазах, — говорит за кадром автор видео.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, после буйства стихии в районе без вести пропавшими числятся четыре человека. В Туапсинском районе 15 июля снова начались сильные дожди. Ливень идет в Джубге и Новомихайловском, сообщили в оперштабе региона.

Другие очевидцы засняли на камеру смерч у берега в Новомихайловском.

Ранее власти Краснодарского края выделили средства пострадавшим при наводнении жителям Кубани. Глава региона Вениамин Кондратьев сказал, что выплаты будут осуществляться с понедельника, 17 июля. Он также отметил, что на территории Туапсинского района сейчас работают специальные комиссии по оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре.

14 июля Кондратьев сообщал, что за время разгула стихии в Туапсинском районе Краснодарского края выпало три месячные нормы осадков. Для устранения последствий бедствия привлекли порядка 300 человек и 50 единиц техники.