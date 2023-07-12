Менее чем за 24 часа в Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Туапсинском районе Краснодарского края с вечера 11 июля выпало три месячные нормы осадков, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора Кубани, к ликвидации последствий стихии привлечены порядка 300 человек и 50 единиц техники, все спасательные службы работают в усиленном режиме.

Только что провели заседание КЧС по непогоде. Со вчерашнего вечера в Туапсинском районе выпало более 280 миллиметров осадков — это три месячные нормы, — написал губернатор.

Кондратьев сообщил, что в Туапсинский район уже прибыли на помощь бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Также он указал, чтобы людей в пунктах временного размещения обеспечили продуктами, питьевой водой и предметами первой необходимости. Самое важное при этом, по словам губернатора, это помочь всем жителям как можно скорее вернуться в свои дома. В ближайшие три дня проведут подворовые обходы для обследования пострадавших зданий, оценки ущерба и оперативной выплаты компенсаций, сообщил он.

Во время мощного ливня в Туапсинском районе также подтопило два детских сада, две школы и стадион, добавил он. До начала учебного года осталось всего 1,5 месяца, поэтому уже сегодня нужно оценить масштабы работ и приступить к ремонту, объяснил Кондратьев. Губернатор также рассказал, что в детских здравницах и лагерях сейчас находятся около 13 тысяч детей. Он поручил при необходимости обеспечить резервные источники питания и подвоз чистой воды.

Ранее три человека пропали без вести после мощных ливней в Туапсинском районе. При этом погибших либо пострадавших в результате разгула стихии нет, сообщал оперштаб Кубани.