Назван срок выплаты компенсаций пострадавшим при наводнении жителям Кубани Кондратьев: выплаты компенсаций пострадавшим при наводнении жителям Кубани начнутся с 17 июля

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Власти Краснодарского края выделили средства пострадавшим при наводнении жителям Кубани, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале. По его словам, выплаты будут осуществляться с понедельника, 17 июля.

С понедельника поручил начать выплачивать компенсации. Это поможет людям восстановить свое жилье и вернуться к привычной жизни. Никаких выходных и отсрочек в решении этого вопроса быть не может, — написал губернатор.

Он также отметил, что на территории Туапсинского района сейчас работают специальные комиссии по оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что ряд населенных пунктов Туапсинского района пострадал в результате сильного наводнения. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях был введен режим чрезвычайной ситуации. Также проводилась эвакуация местного населения. Людей доставляли в пункты временного размещения, обеспечивая водой, провизией и предметами первой необходимости.

Кондратьев сообщал, что за время разгула стихии в Туапсинском районе Краснодарского края выпало три месячные нормы осадков. Для устранения последствий бедствия привлекли порядка 300 человек и 50 единиц техники.