МОК отстранил российский Олимпийский комитет из-за новых регионов

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МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении на сайте организации. Отмечается, что решение принято из-за включения в состав ОКР представительств из новых регионов.

Принятое Олимпийским комитетом России 5 октября 2023 года одностороннее решение о включении в его состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины (а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской), представляет собой нарушение Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную Международным олимпийским комитетом (МОК) в соответствии с Олимпийской хартией, — сказано в сообщении.

Теперь ОКР не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, а также получать финансирования от олимпийского движения, уточнили в организации. Кроме того, в организации отметили, что оставляют за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничения Международного олимпийского комитета в отношении России вредят самой идее олимпийского движения. Представитель Кремля выразил надежду, что здравый смысл все-таки возобладает в МОК. Он также надеется, что с выправкой международных систем в будущем Россия реинтегрируется в «олимпийскую семью».

5 октября президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей компенсации за пропуск международных соревнований. По его словам, речь идет о тех, кто отказался выступать в нейтральном статусе. Сначала выплаты получат спортсмены по летним видам спорта, пояснил он.