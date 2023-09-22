Песков заявил о вреде ограничений МОК для самой идеи олимпизма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Ограничения Международного олимпийского комитета в отношении России вредят самой идее олимпийского движения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости, выразил надежду, что здравый смысл все-таки возобладает в МОК.

Что касается всех этих ограничений по олимпийскому движению, то в конце концов от них пострадает и уже страдает сама идея олимпизма. И конечно же, это не скажется позитивно на будущем олимпийского движения. Поэтому мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, — сказал Песков.

Пресс-секретарь также выразил надежду, что с выправкой международных систем в будущем Россия реинтегрируется в «олимпийскую семью».

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева удалила со своей страницы в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Спортсменка выложила снимок еще в ноябре 2017 года, сопроводив им пост, посвященный присоединению к команде Putin Team. Летом 2023 года Исинбаева объявила о планах продолжения своей работы в МОК, заявив о номинальности воинских званий, которые были присвоены ей за время выступлений в ЦСКА. Легкоатлетка подчеркивала, что никогда не имела никакого отношения ни к российской армии, ни к политическому руководству страны.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев и депутат Светлана Журова призвали Исинбаеву объяснить, почему она решила удалить фото с Путиным из соцсети. Свищев при этом указал, что когда спортсменке было выгодно, она контактировала со всеми, в том числе и с президентом, получала призы и государственные награды, вплоть до квартир и машин.