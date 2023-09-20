Исинбаева удалила фото с Путиным: что стоит за этим решением спортсменки Снимок с президентом России был сделан в 2017 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Елена Исинбаева

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева удалила из социальной сети совместное фото с президентом России Владимиром Путиным. Почему легкоатлетка могла это сделать и что сказали ее коллеги — в материале NEWS.ru.

Какое фото с Путиным удалила Исинбаева

Фотография, которая пропала из профиля Исинбаевой в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), была опубликована в 2017 году. На снимке Елена стоит рядом с Владимиром Путиным. Тогда Исинбаева объявила о присоединении к команде Putin Team.

За пять лет до этого поста спортсменка публично поддерживала главу государства. 6 февраля 2012 года она была официально зарегистрирована как доверенное лицо кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина.

Что такое Putin Team

Это движение появилось перед президентскими выборами 2018 года в поддержку Путина, который переизбирался на четвертый срок. Идея создать Putin Team принадлежала хоккеисту «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

Он заявил, что их основная цель — «показать всем сильную и сплоченную Россию». В ноябре 2017 года у движения появился сайт.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Овечкин

В 2018-м был выпущен гимн движения — песня «Путеводная звезда». Ее исполняли Дима Билан, Григорий Лепс, Тимати, DJ Smash, Виктория Дайнеко, группа «А-студио», Полина Гагарина, Александр Панайотов и Нюша. В тексте композиции есть строчки, в которых рекомендуется «сделать выбор, играя в сильной команде».

К движению также присоединились спортсмены Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Павел Буре, Евгений Плющенко, Сергей Карякин, Сергей Тетюхин, артисты Николай Расторгуев, Полина Гагарина, Нюша, Диана Гурцкая, Николай Басков, Григорий Лепс и Александр Маршал, Анастасия Заворотнюк, Станислав Ярушин, дрессировщики братья Запашные и многие другие.

С апреля 2022 года сайт Putin Team не работает.

Что сказали в Госдуме о поступке Исинбаевой

Депутат Госдумы, председатель комитета ГД по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Елене Исинбаевой нужно объяснить общественности, почему она удалила совместную фотографию с Путиным.

«Удивительно, что без объяснения причины она так поступает. Написала бы новый пост и рассказала, с чем она не согласна. Когда ей было выгодно, она контактировала со всеми — и с президентом, и на форумах, получала призы и государственные награды, вплоть до квартир и машин. И сейчас совершает поступок, который даже не может объяснить», — сказал Свищев NEWS.ru.

Он добавил, что очень хотел бы выслушать аргументы чемпионки, прежде чем делать какие-то выводы.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев считает, что поскольку Исинбаеву недавно переизбрали в Международный олимпийский комитет (МОК), его руководство потребовало, чтобы спортсменка поступила именно так. Она представляет в организации Россию.

«Можно было бы, конечно, сделать коллективное обращение к Исинбаевой и сказать: «Уважаемая Елена, не представляйте нас в МОК. Мы без вас обойдемся, а вот вы без нас — не знаем», — пояснил депутат.

Фото: kremlin.ru Елена Исинбаева

Кто защитил Исинбаеву

Еще один депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова усомнилась в том, что Исинбаева сама ведет собственную страницу в соцсети.

«Я просто не знаю, были ли они у нее эти фотографии с президентом. Это кто-то отмотал, что ли? Instagram, во-первых, заблокирован, кто там что найти может? Например, знаете, нам не всегда разрешают у себя публиковать фотографии с президентом. Может, они где-то были, но были ли они у нее? Может, она вообще никогда не вела сама страницу? Тоже вариант», — приводит слова Журовой издание «Подъем».

Как и Свищев, Журова предложила дождаться объяснений от Исинбаевой, потому что ее страницу в соцсети могли взломать.

Из-за чего начался прошлый скандал с участием Исинбаевой

Этим летом Исинбаева уже столкнулась с критикой со стороны российских политиков и спортсменов. Многие высказались резко в адрес олимпийской чемпионки после ее июльского поста в соцсети.

В нем Елена ответила журналистам испанского издания El Digital Su, которые написали, что она проживает на постоянной основе на Тенерифе. По информации иностранного СМИ, после того как министр обороны России Сергей Шойгу присвоил ей звание майора, Исинбаева подписала контракт с военным ведомством на пять лет. Также авторы статьи утверждали, что Исинбаева — член партии «Единая Россия» и напрямую участвует в принятии политических решений в стране.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Елена Исинбаева

Рекордсменка в прыжках с шестом сообщила, что никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Также она назвала себя «гражданином мира» и добавила, что «никогда не состояла» на службе в Вооруженных силах России, а все ее воинские звания — «номинальные».

Чего лишили Исинбаеву в России после ее слов о ВС РФ

После высказывания легкоатлетки летом этого года глава Дагестана Сергей Меликов принял решение переименовать стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале. Арене вернули прежнее название — «Труд». Меликов подчеркнул, что экс-спортсменка никогда не связывала свое прошлое и будущее с республикой.

Фото: стадион-исинбаевой.рф

«Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня. Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы», — отметил глава республики.

Помимо этого, Исинбаеву исключили из штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). Это общественно-политическое движение было создано в мае 2011 года по предложению Владимира Путина. Его члены занимаются контролем за исполнением указов президента, оказывают содействие в борьбе с коррупцией и предлагают инициативы по повышению качества жизни граждан. В состав руководства ОНФ входят журналисты, общественные деятели, известные спортсмены. Боксер Денис Лебедев является амбассадором организации, а шахматист Сергей Карякин входит в ее центральный штаб.

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