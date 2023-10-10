Путин назвал признанного лидера российского телевидения Путин: НТВ является признанным лидером российского телевидения

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

НТВ по праву считается одним из признанных лидеров российского телевидения, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю 30-летия создания телекомпании. Традиции вещателя проверены временем, а его работа отличается оперативностью и достоверностью, отметил глава государства. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.

Сегодня НТВ по праву считается одним из признанных лидеров российского телевидения с замечательными, проверенными временем традициями. Работу вашего талантливого коллектива неизменно отличают оперативность, достоверность и объективность в освещении важнейших событий, происходящих в стране и мире, приверженность принципам журналистской этики, — подчеркнул Путин.

За прошедшие годы компания реализовала немало творческих идей и наполнила эфир яркой палитрой информационных, аналитических и просветительских проектов, добавил президент. Не мене значимым является и то, что НТВ относится к своей аудитории с огромным уважением и учитывает интересы граждан страны, заключил Путин.

Ранее президент поздравил с профессиональным праздником российских учителей. Он пожелал педагогам успехов на их пути и отметил, что учитель — не просто профессия, а настоящая миссия.