Психолог оценила влияние фильмов на восприятие реальности Психолог Митрохина: фильмы могут повлиять на восприятие реальности человеком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фильмы действительно могут влиять на восприятие человеком реальности, особенно в вопросе взаимоотношений между людьми, рассказала практический психолог Елена Митрохина. В беседе с РИАМО специалист пояснила, что кинокартины хорошо передают эмоции и заставляют задуматься.

Влияние фильмов на наше восприятие реальности — это настоящая история. Они умеют передать эмоции, показать разные точки зрения и даже вдохновить на новые открытия, — пояснила психолог.

По словам специалиста, глубокое понимание отношений дают некоторые драматические фильмы. Они показывают, что любовь не всегда приносит счастье, а разрыв отношений иногда может дать толчок к развитию личности. Кинокартины позволяют увидеть реальность под другим углом и показывают разные точки зрения. Кроме того, в некоторых ситуациях просмотр фильма может подтолкнуть человека к диалогу с партнером.

Психолог Александра Миллер ранее объяснила, что актеры Константин Хабенский и Владимир Машков не играют в первых попавшихся фильмах и дешевых мыльных операх. По ее словам, этим объясняются результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым артисты названы лучшими. Миллер также отметила, что зрителям импонирует деятельность Машкова и Хабенского за пределами сцены или съемочной площадки.