Уехавший в Израиль Слепаков заявил, что евреи выстоят нападение ХАМАС

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Семен Слепаков

Комик и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что евреи выстоят нападение ХАМАС на Израиль. После начала СВО бывший участник КВН переехал в Израиль, сейчас его местоположение неизвестно.

Слепаков отметил, что в истории еврейского народа было много страшных событий, однако каждое из них было выстояно. Он считает, что граждане Израиля смогут пережить и нынешнее нападение. Комик пожелал сил военным Армии обороны страны, освобождения пленным, выздоровления раненым, а также соболезнования тем, кот потерял родных и близких в результате вторжения бойцов ХАМАС.

Ранее юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что готов защищать Израиль с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что горд быть частью израильского народа. Артист пояснил, что их с женой переезд в Израиль был не вынужденной мерой, потому что в России им ничего не угрожало. По его признанию, все члены семьи имеют паспорта ЕС и могли бы жить в любой из стран Евросоюза, но он с женой выбрал Израиль, потому что любит эту страну и чувствует там себя своим.

Журналистка Ксения Собчак поддержала высказывание Галкина. Она посоветовала коллеге не обращать внимания на критиков, которых назвала говноедами.